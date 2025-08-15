日本氣體供應商慘遭火災 台積電：採購多元來源沒有影響

（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕日本工業氣體製造商關東電化旗下1座工廠日前發生火災，因關東電化生產三氟化氮（NF3）跟半導體業相關，引發半導體供應鏈可能料源中斷的疑慮；台積電（2330）對此回應，公司全球採購佈局策略，多元供應來源，目前充分掌握此次事件並與供應商有良好溝通，不預期對公司營運會產生重大影響，將持續密切關注後續情勢發展。

外媒報導，關東電化位於群馬縣涉川市的工廠於上星期發生嚴重火災，造成1死1傷，根據該公司聲明，火災發生在三氟化氮製造設施內部，2條生產線中有1條遭到破壞，已被當局下令停工。因關東電化在日本國內市佔率逾9成，客戶包括台積電熊本廠、三星、美國等國際大廠，引發市場擔心半導體廠可能出現料源中斷。

台積電表示，公司採全球採購佈局策略，並持續開發多源供應方案、建立多元的全球供應商，透過完善的風險管理系統及與供應商緊密的夥伴關係，目前充分掌握此次事件並與供應商有良好溝通，並不預期對公司營運會產生重大影響，公司也將持續密切關注後續情勢發展。

