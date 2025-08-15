晴時多雲

新台幣重見3字頭 本週重貶1.55角

2025/08/15 18:15

新台幣重見3字頭，本週重貶1.55角。（記者陳梅英攝）新台幣重見3字頭，本週重貶1.55角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國7月生產者物價指數（PPI）月增0.9%，遠高於市場預期，激勵美元走強。週五新台幣兌美元匯率再度跌破30元整數關卡，盤中最低觸及30.064元，創下近3個月新低。午後在出口商進場拋匯帶動下，一度反彈升抵29.965元，但尾盤再度翻黑，終場收在30.01元，貶值2.2分，連續兩個交易日走貶，成交量達15.16億美元。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數上漲0.04%、日圓大貶0.31%、人民幣也下殺0.13%、新幣貶值0.12%、台幣貶0.07%，韓國今日休市。

回顧本週，新台幣匯價隨美元走勢震盪，下跌1.55角、跌幅0.51%，週線翻黑。

匯銀人士指出，PPI數據反映企業成本壓力上升，恐推升消費者物價指數（CPI），帶動美元反彈。不過，此數據並未改變市場對聯準會9月降息的預期，只是削弱了日前美國財長貝森特呼籲一次降息2碼的影響力。從近期聯準會官員的談話來看，Fed內部對降息幅度並未形成高度共識，市場焦點轉向下週登場的Jackson Hole會議，尤其是主席鮑爾的談話內容。

此外，今晚即將公布的美國零售銷售數據，以及美俄兩國元首會晤的結果，也可能成為牽動金融市場的關鍵變數。

匯銀人士分析，雖然新台幣盤中貶破30元後出口商拋匯意願增強、貶幅收斂，但在台美關稅政策尚未明朗前，預料下週新台幣仍可能維持在29.8元至30.2元區間震盪整理。

台股今日上漲96.38點，收在24334.48點，三大法人合計買超48.6億元，其中，外資買超53.73億元。

