晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

核三重啟公投》童子賢：核能不難 理性科學而已

2025/08/15 18:17

童子賢（右3）呼籲，社會在能源政策上回歸理性討論。（記者方韋傑攝）童子賢（右3）呼籲，社會在能源政策上回歸理性討論。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今日出席「核三延役」公投第5場意見發表會，會前接受媒體訪問時表示，「政治不難，良心而已；核能也不難，理性科學而已」，強調台灣應在民主討論中回歸科學與常識，理性面對能源選擇。

童子賢談到，自己在總統府氣候變遷委員會擔任副召集人時，與立場不同的成員同場討論，包括副院長鄭麗君等，充分感受到民主社會的多元與包容。他認為，意見不一致是正常的，關鍵在於能否坐下來討論與辯論，這也是今天正反雙方出席說明會的意義。

對於外界影射他因支持核能而與總統立場衝突，童子賢澄清，自己的觀點早在兩年半前就已公開表達，且一貫至今，並非針對任何人或事件而發言。他表示，賴總統邀請自己擔任副召集人，本身就是對多元聲音的肯定，相信賴總統是一位開明、包容並能理性思考做決策的領導人。政黨能源政策的形成有其歷史脈絡，他願意以體諒心態看待轉變的過程。

在核能安全與廢料議題上，童子賢指出，全球先進國家中有超過400座核能機組在運行，經濟產值合計占全球九成以上。他反駁「台灣土地狹小不適合核能」的說法，舉比利時、瑞士為例，兩國地狹人稠、山地比例高，仍分別有37.7%、30.5%的電力來自核能。

童認為，核廢料等技術問題應交由專業解決，隨著科學進步，安全水準已顯著提升，並以手機防水技術演進類比，說明現代核能技術早已不同於數十年前。他強調，不應將核能神化或妖魔化，它與焚化爐、垃圾處理廠一樣，都是現代社會需要的基礎設施，關鍵在於安全管理與合理使用。

童子賢批評，社會上過度糾結專家才能處理的細節，卻忽略核能在減碳、穩定供電上的角色。他重申，瑞士等高所得國家能安全使用高比例核電，台灣也應理性看待核能的價值與風險，不必陷入不必要的恐慌。

最後，童再次呼應主張：「政治不難，良心而已；核能也不難，理性科學而已」，呼籲社會在能源政策上回歸理性討論，為台灣找到兼顧經濟、環境與安全的發展路徑。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財