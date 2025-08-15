核三重啟公投》童子賢：核能不難 理性科學而已

童子賢（右3）呼籲，社會在能源政策上回歸理性討論。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今日出席「核三延役」公投第5場意見發表會，會前接受媒體訪問時表示，「政治不難，良心而已；核能也不難，理性科學而已」，強調台灣應在民主討論中回歸科學與常識，理性面對能源選擇。

童子賢談到，自己在總統府氣候變遷委員會擔任副召集人時，與立場不同的成員同場討論，包括副院長鄭麗君等，充分感受到民主社會的多元與包容。他認為，意見不一致是正常的，關鍵在於能否坐下來討論與辯論，這也是今天正反雙方出席說明會的意義。

對於外界影射他因支持核能而與總統立場衝突，童子賢澄清，自己的觀點早在兩年半前就已公開表達，且一貫至今，並非針對任何人或事件而發言。他表示，賴總統邀請自己擔任副召集人，本身就是對多元聲音的肯定，相信賴總統是一位開明、包容並能理性思考做決策的領導人。政黨能源政策的形成有其歷史脈絡，他願意以體諒心態看待轉變的過程。

在核能安全與廢料議題上，童子賢指出，全球先進國家中有超過400座核能機組在運行，經濟產值合計占全球九成以上。他反駁「台灣土地狹小不適合核能」的說法，舉比利時、瑞士為例，兩國地狹人稠、山地比例高，仍分別有37.7%、30.5%的電力來自核能。

童認為，核廢料等技術問題應交由專業解決，隨著科學進步，安全水準已顯著提升，並以手機防水技術演進類比，說明現代核能技術早已不同於數十年前。他強調，不應將核能神化或妖魔化，它與焚化爐、垃圾處理廠一樣，都是現代社會需要的基礎設施，關鍵在於安全管理與合理使用。

童子賢批評，社會上過度糾結專家才能處理的細節，卻忽略核能在減碳、穩定供電上的角色。他重申，瑞士等高所得國家能安全使用高比例核電，台灣也應理性看待核能的價值與風險，不必陷入不必要的恐慌。

最後，童再次呼應主張：「政治不難，良心而已；核能也不難，理性科學而已」，呼籲社會在能源政策上回歸理性討論，為台灣找到兼顧經濟、環境與安全的發展路徑。

