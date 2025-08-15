晴時多雲

00946宣布最新配息0.058元 配息較前期大增132％

2025/08/15 18:06

00946宣布最新配息。（投信業者提供）00946宣布最新配息。（投信業者提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益科技高息成長ETF（00946）公告第14次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.058元。若以8月15日收盤價9.82元來推算，預估單次配息率約0.59%，年化配息率7.09%。除息日訂於9月2日，想參與00946本次領息的投資人，最晚需在9月1日買進，收益分配發放日則訂於9月26日。

財富管理專家表示，00946是兼具企業獲利成長、股價成長性以及配息能力的科技型ETF，在成份股篩選上，00946首創將外資認同因子納入選股流程，透過參酌外資專業的市場趨勢判斷，以篩選出優質中大型科技股，強化追求成長能力，今年以來截至8月15日，00946也繳出亮麗表現，累積上漲近8.8%，不僅優於大盤，也優於市面上其他高息ETF。

在配息機制方面，00946採月配息，自2024年8月首次配息以來，已是連續第14次配息，且達成次次填息的紀錄，讓投資人股息與價差皆得。最新公布的8月配息金額調升至0.058元，較前期大幅成長132%，在高息ETF中少數調升配息者，值得投資人關注。

專家指出，隨著關稅利空鈍化，市場情緒轉趨樂觀，再加上AI需求旺盛，台廠相關供應鏈營運持續加溫，帶動投資者重返具備強勁基本面以及技術優勢的科技股，也讓台股表現隨之翻揚。面對台股向上格局不變，投資人不妨透過00946這類結合科技、高息的台股ETF來參與台股行情，除可擁股息，又有科技產業發展前景的潛在價差空間可期。

