羅麗芬-KY今年3大新品齊發 下半年營運看旺

羅麗芬集團今年下半年推三款新產品，挹注下半年營運看旺。圖為羅麗芬-KY董事長羅麗芬。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕美容保養公司羅麗芬-KY（6666）本週參加台北國際美容展，該公司董事長羅麗芬表示，中國近期內捲確實有點嚴重，經濟走軟，導致公司在中國的實體通路來客數減少，不過靠著全新品牌及新的電商通路，公司銷售仍然成長，除了本週發表兩款新產品外，第四季還會推出今年第三款新品，下半年整體營收將持續成長。

羅麗芬表示，集團本月推出全新醫研保養品牌LUO LIH FEN，並建立集團第四條銷售管道—電商通路。此次發表的兩款新品包括「煥能修護安膚水」，是採用訊聯生技外泌體粉末凍乾技術，適合敏感肌及醫美術後修護；「逆時青春霜」則搭載北醫大專利「紅球薑天然抗老成分」及羅麗芬獨家「梔子花植萃」，專為熟齡及乾燥肌膚量身打造。

請繼續往下閱讀...

羅麗芬指出，除了本月推出的兩款新品外，集團計畫於今年第四季推出第三款新品，並於明年再增加三款，完成共六款醫研保養品的系列化布局。隨著新品在兩岸全面上市，預期在雙11與雙12活動的帶動下，下半年整體營收將持續成長，為集團業績增長注入新動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法