晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

羅麗芬-KY今年3大新品齊發 下半年營運看旺

2025/08/15 17:15

羅麗芬集團今年下半年推三款新產品，挹注下半年營運看旺。圖為羅麗芬-KY董事長羅麗芬。（記者陳永吉攝）羅麗芬集團今年下半年推三款新產品，挹注下半年營運看旺。圖為羅麗芬-KY董事長羅麗芬。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕美容保養公司羅麗芬-KY（6666）本週參加台北國際美容展，該公司董事長羅麗芬表示，中國近期內捲確實有點嚴重，經濟走軟，導致公司在中國的實體通路來客數減少，不過靠著全新品牌及新的電商通路，公司銷售仍然成長，除了本週發表兩款新產品外，第四季還會推出今年第三款新品，下半年整體營收將持續成長。

羅麗芬表示，集團本月推出全新醫研保養品牌LUO LIH FEN，並建立集團第四條銷售管道—電商通路。此次發表的兩款新品包括「煥能修護安膚水」，是採用訊聯生技外泌體粉末凍乾技術，適合敏感肌及醫美術後修護；「逆時青春霜」則搭載北醫大專利「紅球薑天然抗老成分」及羅麗芬獨家「梔子花植萃」，專為熟齡及乾燥肌膚量身打造。

羅麗芬指出，除了本月推出的兩款新品外，集團計畫於今年第四季推出第三款新品，並於明年再增加三款，完成共六款醫研保養品的系列化布局。隨著新品在兩岸全面上市，預期在雙11與雙12活動的帶動下，下半年整體營收將持續成長，為集團業績增長注入新動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財