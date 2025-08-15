晴時多雲

經濟部「智慧雨林產業創生計畫」 台南11項專案搶先落地

2025/08/15 17:11

經濟部「智慧雨林產業創生計畫」，台南搶先11項AI應用專案。（記者洪瑞琴攝）經濟部「智慧雨林產業創生計畫」，台南搶先11項AI應用專案。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕經濟部14日於行政院院會報告「智慧雨林產業創生計畫」，以「產業出題＋技術導入＋人才共育」為核心，促進 AI 技術落地中小企業，推動南部產業數位轉型。今年度優先鎖定智慧餐飲與健康照護兩大領域，南市府積極媒合業者，結合多所大專院校研發能量，協同促成11項專案在地落地。

計畫以產業共同需求為出發，透過產學合作，將影像、語音辨識、AI 預測模型等研發成果應用到實際場域，同時培育具備實作能力的 AI 人才，針對業界面臨的人力不足、培訓困難、服務流程等痛點，導入AI解決方案。

在智慧餐飲方面，4項計畫分別與東東餐飲集團、四葉餐旅集團、周氏蝦捲及阿霞飯店合作，以台南門店為示範場域，導入供應鏈智慧化管理、智慧排班、AI 精準行銷及顧客經營系統，不僅提升營運效率、降低成本，亦優化顧客用餐體驗，為餐飲業智慧化奠下基礎。

健康照護則有7項計畫進入台南照護機構，技術涵蓋人體功能數位雙生、安全監控、復健輔助等。透過 AI 感測與分析，協助提升照護效率與安全性，減輕人力負擔，並回應高齡與弱勢族群日益增加的照護需求。

南市府研考會代理主委陳仲杰表示，專案將在各場域展開實證，市府將持續協助跨域合作與資源整合，讓 AI 科技深入餐飲與照護等民生領域，推動台南邁向更具韌性與創新的智慧城市。

