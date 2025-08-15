晴時多雲

雷虎參展美國台灣形象展 展出100％台灣製造無人機

2025/08/15 16:33

貿協董事長黃志芳參觀雷虎MIT FPV。（雷虎提供）貿協董事長黃志芳參觀雷虎MIT FPV。（雷虎提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕雷虎科技（8033）無人機今日在美國德州達拉斯舉行之2025年美國台灣形象展強勢亮相。雷虎指出，雷虎科技已經積極布局美國市場，計畫在美國投資建設無人機關鍵組件及馬達量產基地，最快預計年底到明年第一季完成，進一步強化台美產業合作。

展覽於北美中部時間8月14日上午開幕，對外貿易發展協會董事長黃志芳親率貴賓參訪雷虎科技展區。雷虎除展示100%台灣製造、獨立於非紅供應鏈的FPV（第一人稱視角）系列無人機，並播放與國家中山科學研究院合作開發的「沉浸式自殺攻擊無人機（FPV）」測試影片。此外，現場也展示的雷虎MIT自製「海鯊號 SeaShark 800」無人艇「快奇專案」實操影片。

雷虎指出，展場上展出雷虎戰術型地面站TB-1，也就是地面手持式遙控器，此產品搭載自主研發的地面控制站軟體GCS（Ground Control Station），整合外掛通訊模組與增益天線，具備高耐用性，可即時監控無人機狀態、操控飛行任務並進行任務管理，展現其在國防與商用領域的應用潛力。

