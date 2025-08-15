顏慧欣稱超高關稅是「極端值」 洪財隆：恐將流失經濟選民

前公平會委員洪財隆認為，台灣談判代表不應用「極端值」說明關稅對特定產業的衝擊，否則恐將流失更多經濟選民。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕在野黨立委質疑，部分產品遭疊加關稅後稅率極高，如針織衫遭課徵52%關稅，衝擊產業，行政院經貿辦副談判代表顏慧欣則稱是這是「極端值」。對此，前公平會委員洪財隆直言，談判代表有任務在身，不應用「極端值」說明關稅對特定產業的衝擊，否則恐將流失更多經濟選民。

洪財隆說明，在統計學中，「極端值」（outliers）出現的原因包含測量誤差、人為疏失，或極端事件影響「平均值」，現實中也有「黑天鵝事件」（Black Swan）一詞，但談判代表有任務在身，並不符合「隨機性」，且政府將攸關個別產業利益的高關稅稱為極端值，恐也會因此流失選民。

請繼續往下閱讀...

洪財隆指出，其實歐盟除取得15%不疊加的對等關稅外，針對美國在最惠國待遇承諾課超過15%關稅的商品，也不改變其關稅稅率，意即不疊加對等關稅、也不適用更低關稅，因此台灣除爭取比20%更低的關稅、不疊加稅率外，也應嘗試爭取同等待遇。

目前台美尚未達成最終協議，洪財隆表示，台灣還有機會爭取20% 對等關稅下調，或者對等關稅不疊加，若上述2爭取都未能達成，也應爭取課稅超過15%商品不改其關稅稅率，以降低特定超高關稅商品的產業衝擊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法