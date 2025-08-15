晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

顏慧欣稱超高關稅是「極端值」 洪財隆：恐將流失經濟選民

2025/08/15 16:31

前公平會委員洪財隆認為，台灣談判代表不應用「極端值」說明關稅對特定產業的衝擊，否則恐將流失更多經濟選民。（資料照）前公平會委員洪財隆認為，台灣談判代表不應用「極端值」說明關稅對特定產業的衝擊，否則恐將流失更多經濟選民。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕在野黨立委質疑，部分產品遭疊加關稅後稅率極高，如針織衫遭課徵52%關稅，衝擊產業，行政院經貿辦副談判代表顏慧欣則稱是這是「極端值」。對此，前公平會委員洪財隆直言，談判代表有任務在身，不應用「極端值」說明關稅對特定產業的衝擊，否則恐將流失更多經濟選民。

洪財隆說明，在統計學中，「極端值」（outliers）出現的原因包含測量誤差、人為疏失，或極端事件影響「平均值」，現實中也有「黑天鵝事件」（Black Swan）一詞，但談判代表有任務在身，並不符合「隨機性」，且政府將攸關個別產業利益的高關稅稱為極端值，恐也會因此流失選民。

洪財隆指出，其實歐盟除取得15%不疊加的對等關稅外，針對美國在最惠國待遇承諾課超過15%關稅的商品，也不改變其關稅稅率，意即不疊加對等關稅、也不適用更低關稅，因此台灣除爭取比20%更低的關稅、不疊加稅率外，也應嘗試爭取同等待遇。

目前台美尚未達成最終協議，洪財隆表示，台灣還有機會爭取20% 對等關稅下調，或者對等關稅不疊加，若上述2爭取都未能達成，也應爭取課稅超過15%商品不改其關稅稅率，以降低特定超高關稅商品的產業衝擊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財