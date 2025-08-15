港務公司在蘇澳港做波浪發電 台中港助風電維運基地

蘇澳港試驗場域位置，目前C區由以科國際海洋能源股份有限公司得標。（台灣港務公司提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣港務公司今天（15日）指出，配合國家能源轉型政策，港務公司首次在蘇澳港辦理「波浪發電試驗場域招租案」，釋出商港區域供離岸式波浪發電試驗使用；另外推動「台中港工作船渠整改建工程」，強化港區對海上風電維運船（CTV）的靠泊能力。

台灣港務公司基隆分公司首度在蘇澳港辦理「波浪發電試驗場域招租案」，開放南外廓防波堤外側海域共6.75公頃，劃設三處試驗區位（A、B、C），每區位面積2.25公頃，釋出商港區域供離岸式波浪發電試驗使用。

港務公司說明，若試驗成功，將為我國再生能源版圖注入一項潔淨、永續、取之不盡的海洋綠能來源。今年7月7日，港務公司透過公開評選方式，甄選出最優投資人，由「以科國際海洋能源股份有限公司」脫穎而出，預計於C區位導入離岸式波浪發電設備，將參考國外案場成功案例，進行設置與運轉測試。

港務公司表示，目前試驗場域尚餘A、B兩區位，預計將在今年10月再度辦理公開評選。基隆港務分公司指出，蘇澳港地理位置優越，東臨太平洋，擁有穩定且具代表性的風浪條件，極具波浪發電應用潛力，是我國發展海洋再生能源的理想據點。

台中港務分公司原將「台中港工作船渠整改建工程」，以提升工作船泊區整體功能，強化港區對海上風電維運船（CTV）的靠泊能力，工程施作位置位於台中港北碼頭原修船廠區，該區域原設有修船滑道，但因現代船舶大型化，已無法滿足現行營運需求。

台中港務分公司表示，為有效提升港區設施使用效益，規劃將原修船滑道區域轉型升級為具備現代化機能的碼頭設施。工程特色包括新建總長約36公尺、設計水深3公尺的鋼管板樁式碼頭；建置岸水、岸電等公共設施；拆除既有長約52公尺的突堤結構以及既有修船滑道區域。

工程自今年1月開工，預定明年1月底前完工啟用，截至目前完成滑道區域浚挖約80%、突堤拆除100%，鋼管板樁與錨定樁打設作業已全數完成，另碼頭結構（含冠牆施作等）正同步推進中。

台中港務分公司表示，台中港是我國離岸風電運維重點港區之一，這項工程除能強化離岸風電工作船靠泊支援能力，也展現我國在推動綠能產業基礎建設、促進港區升級轉型的決心。

