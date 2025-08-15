晴時多雲

遭列注意股 眾達-KY自結7月EPS 0.33元

2025/08/15 16:32

眾達董事長陳靖仁。（資料照）眾達董事長陳靖仁。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊股眾達-KY（4977）被主管機關要求公布財務數字，7月營收0.77億元，年增4.59%，稅後盈餘0.26億元，年增1.44倍，每股稅後盈餘0.33元。

眾達第二季營收2.7億元，季減0.73%，年增32.84%，毛利率23.17%，略低於前一季的23.72%，營業利益1.14億元，營益率季減0.2個百分點至4.2%，而業外獲利1.9億元，稅後盈餘3億元，每股稅後盈餘3.8元，轉虧為盈，不僅創歷史單季新高，更賺贏去年全年每股稅後盈餘3.28元，上半年每股稅後盈餘2.51元。市場人士推測，第二季業外獲利，不排除有金融評價利益回沖，抵銷匯損影響，帶動稅後獲利轉佳。

市場法人預期，眾達CPO雷射光學封裝今年完成客戶認證並出貨，2026年可望量產。

眾達今日開高震盪，盤中一度攻上121元，創今年4月以來新高，終場以上漲2元的118元作收，漲幅1.72%。

