晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

星宇航空攜手美國航空 搶攻北美、亞洲航網

2025/08/15 15:17

星宇航空與美國航空締結合作夥伴。（星宇航空提供）星宇航空與美國航空締結合作夥伴。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空今（15）日宣布，與美國航空（American Airlines）展開合作，星宇航空執行長翟健華表示，與美國航空展開合作，可大幅拓展在美國的航網深度，透過其綿密的內陸航網，讓旅客便捷的延伸前往美國的更多城市。同時，也讓美國航空的旅客，能搭乘星宇航空更便利的轉機至亞洲。

星宇航空指出，此次合作帶來之便利服務，包含旅客可一票預定星宇航空與美國航空的航班，享受行李從出發地直掛到目的地之便利性。搭乘星宇航空航班抵達美國的旅客，將可輕鬆銜接美國航空航班，自由前往更多美洲大城，包含紐約、費城、波士頓、芝加哥、夏洛特、邁阿密、達拉斯、拉斯維加斯、墨西哥城等。

美國航空聯盟資深副總裁Anmol Bhargava表示，與星宇航空攜手合作，可為旅客提供更多從北美前往台北的選擇。

星宇航空說，本次合作在星宇航空台北-鳳凰城航線啟航後，雙方航網將更綿密的結合。鳳凰城為美國航空於美國西南部的重要樞紐，搭乘星宇航空到鳳凰城後，旅客可銜接AA航班前往超過40-60個美國內陸航點，而在AA旅客也可從鳳凰城轉乘星宇航空航班前往台北，並進一步飛往亞洲各大城市。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財