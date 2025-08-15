星宇航空攜手美國航空 搶攻北美、亞洲航網

星宇航空與美國航空締結合作夥伴。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空今（15）日宣布，與美國航空（American Airlines）展開合作，星宇航空執行長翟健華表示，與美國航空展開合作，可大幅拓展在美國的航網深度，透過其綿密的內陸航網，讓旅客便捷的延伸前往美國的更多城市。同時，也讓美國航空的旅客，能搭乘星宇航空更便利的轉機至亞洲。

星宇航空指出，此次合作帶來之便利服務，包含旅客可一票預定星宇航空與美國航空的航班，享受行李從出發地直掛到目的地之便利性。搭乘星宇航空航班抵達美國的旅客，將可輕鬆銜接美國航空航班，自由前往更多美洲大城，包含紐約、費城、波士頓、芝加哥、夏洛特、邁阿密、達拉斯、拉斯維加斯、墨西哥城等。

美國航空聯盟資深副總裁Anmol Bhargava表示，與星宇航空攜手合作，可為旅客提供更多從北美前往台北的選擇。

星宇航空說，本次合作在星宇航空台北-鳳凰城航線啟航後，雙方航網將更綿密的結合。鳳凰城為美國航空於美國西南部的重要樞紐，搭乘星宇航空到鳳凰城後，旅客可銜接AA航班前往超過40-60個美國內陸航點，而在AA旅客也可從鳳凰城轉乘星宇航空航班前往台北，並進一步飛往亞洲各大城市。

