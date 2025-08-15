晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

好市多單身省錢大攻略！最值得買的9類商品1次看

2025/08/15 16:16

好市多單身省錢大攻略！最值得買的9類商品1次看。（路透）好市多單身省錢大攻略！最值得買的9類商品1次看。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）以大包裝商品聞名，吸引許多消費者前往購物，然而，對於單身或小家庭而言，大包裝可能因吃不完，反而造成浪費，不過，美食網站則特別針對單身列出9大大包裝商品省錢名單，從耐放的堅果與果乾，到方便的單包裝罐頭魚和海鮮，其實是單身購物者的好選擇。

世界日報報導，對於1個人生活的人來說，如何在好市多購買適合自己的商品呢？根據美食與食譜網站（Chowhound）則特別針對單身族，羅列9商品大包裝，省錢又不浪費。

別擔心，以下幾個實用技巧，讓你即使獨自購物，也能最大化好市多的價值。

世界日報報導，美食與食譜網站（Chowhound）指出，從耐放的堅果與果乾，到方便的單包裝罐頭魚和海鮮，好市多其實是單身購物者的好選擇。

無論你是冷凍庫空間有限，還是希望精打細算，以下９大商品類別非常適合1個人購買。

1.堅果與果乾

這些產品多半保存期限長，只要妥善儲存，就能享用數月之久。好市多的堅果品質與價格都極具競爭力。此外，他們還有有機芒果乾、草莓乾等特色果乾。

儲存建議：堅果可放冰箱或冷凍庫，保存期限可延長至6個月以上；果乾則建議放密封罐，避免受潮變質。混合堅果包裝也很適合當作辦公室小零食。

2.蛋白棒與單包裝零食

推薦品牌包括 Unreal巧克力棒、Chocxo檸檬黑巧克力杯、Robert Irvine的蛋白棒等，單價在外面不便宜，但在好市多可１次買到超划算的量。這些零食多為單包裝，方便保存，非常適合１人份享用，不必擔心開封後食材變質。

3.維他命與營養補充品

好市多的保健品區擁有多種高性價比維他命與補充品，從女性和兒童綜合維他命、褪黑激素、膠原蛋白，到單杯包裝的蛋白飲和電解水應有盡有。

500顆裝的維他命C看似數量龐大，但單位價格低廉且保存期限長，只要有規律服用，絕對不會浪費。

4. 烹調噴油與橄欖油

好市多大量販售油品，如受歡迎的 Kirkland橄欖油，但對單身族來說，１加侖的容量或許過大。推薦選擇：椰子油（品質優且價格合理）、小瓶裝橄欖油或酪梨油噴霧，以及進口橄欖油組合包。

儲存建議：將油品放在陰涼避光處，遠離爐灶，開封後仍能保存數月。

5. 罐頭魚類

想快速準備健康午餐，好市多的罐頭魚類是理想選擇。罐頭保存時間長，種類多樣且價格親民。推薦包括油漬鮪魚、鮭魚、沙丁魚，以及義大利品牌Rio Mare的即食鮪魚沙拉，方便無需開罐器即可食用。

6. 堅果醬

好市多的堅果醬每次去都值得補貨，無論是杏仁醬、混合堅果醬、天然花生醬，甚至季節限定的開心果醬，品質與價格兼具優勢。罐裝大小接近市售標準，適合廚房空間有限的單身族。

7.單人冷凍披薩

不愛下廚的人，好市多的單人冷凍披薩非常值得入手。小巧尺寸不佔冷凍庫空間，保存期長，隨時快速加熱就能享用。部分款式無添加配料，方便自由搭配鯷魚、高級火腿或起司，也可以刷上大蒜奶油，讓餅皮風味更上一層樓。8. 烤雞

好市多的招牌商品之一是烤雞，價格穩定，品質與風味長年如一。烤雞適合多種料理：捲餅、雞肉沙拉、炒飯等，1人食用也划算。高蛋白低熱量，雞骨還能用來熬湯。買回家後拆解分裝，冰箱空間也不會被占滿。

9. 洗碗膠囊、洗衣膠囊與垃圾袋

最後推薦的是清潔用品，雖然衛生紙和紙巾包裝過大，不太適合小空間，但洗碗機膠囊、洗衣膠囊和垃圾袋包裝合理，方便使用且不佔空間。如果空間有限，也可以與朋友合購分裝，既省錢又便利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財