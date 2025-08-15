好市多單身省錢大攻略！最值得買的9類商品1次看。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）以大包裝商品聞名，吸引許多消費者前往購物，然而，對於單身或小家庭而言，大包裝可能因吃不完，反而造成浪費，不過，美食網站則特別針對單身列出9大大包裝商品省錢名單，從耐放的堅果與果乾，到方便的單包裝罐頭魚和海鮮，其實是單身購物者的好選擇。

世界日報報導，對於1個人生活的人來說，如何在好市多購買適合自己的商品呢？根據美食與食譜網站（Chowhound）則特別針對單身族，羅列9商品大包裝，省錢又不浪費。

請繼續往下閱讀...

別擔心，以下幾個實用技巧，讓你即使獨自購物，也能最大化好市多的價值。

世界日報報導，美食與食譜網站（Chowhound）指出，從耐放的堅果與果乾，到方便的單包裝罐頭魚和海鮮，好市多其實是單身購物者的好選擇。

無論你是冷凍庫空間有限，還是希望精打細算，以下９大商品類別非常適合1個人購買。

1.堅果與果乾

這些產品多半保存期限長，只要妥善儲存，就能享用數月之久。好市多的堅果品質與價格都極具競爭力。此外，他們還有有機芒果乾、草莓乾等特色果乾。

儲存建議：堅果可放冰箱或冷凍庫，保存期限可延長至6個月以上；果乾則建議放密封罐，避免受潮變質。混合堅果包裝也很適合當作辦公室小零食。

2.蛋白棒與單包裝零食

推薦品牌包括 Unreal巧克力棒、Chocxo檸檬黑巧克力杯、Robert Irvine的蛋白棒等，單價在外面不便宜，但在好市多可１次買到超划算的量。這些零食多為單包裝，方便保存，非常適合１人份享用，不必擔心開封後食材變質。

3.維他命與營養補充品

好市多的保健品區擁有多種高性價比維他命與補充品，從女性和兒童綜合維他命、褪黑激素、膠原蛋白，到單杯包裝的蛋白飲和電解水應有盡有。

500顆裝的維他命C看似數量龐大，但單位價格低廉且保存期限長，只要有規律服用，絕對不會浪費。

4. 烹調噴油與橄欖油

好市多大量販售油品，如受歡迎的 Kirkland橄欖油，但對單身族來說，１加侖的容量或許過大。推薦選擇：椰子油（品質優且價格合理）、小瓶裝橄欖油或酪梨油噴霧，以及進口橄欖油組合包。

儲存建議：將油品放在陰涼避光處，遠離爐灶，開封後仍能保存數月。

5. 罐頭魚類

想快速準備健康午餐，好市多的罐頭魚類是理想選擇。罐頭保存時間長，種類多樣且價格親民。推薦包括油漬鮪魚、鮭魚、沙丁魚，以及義大利品牌Rio Mare的即食鮪魚沙拉，方便無需開罐器即可食用。

6. 堅果醬

好市多的堅果醬每次去都值得補貨，無論是杏仁醬、混合堅果醬、天然花生醬，甚至季節限定的開心果醬，品質與價格兼具優勢。罐裝大小接近市售標準，適合廚房空間有限的單身族。

7.單人冷凍披薩

不愛下廚的人，好市多的單人冷凍披薩非常值得入手。小巧尺寸不佔冷凍庫空間，保存期長，隨時快速加熱就能享用。部分款式無添加配料，方便自由搭配鯷魚、高級火腿或起司，也可以刷上大蒜奶油，讓餅皮風味更上一層樓。8. 烤雞

好市多的招牌商品之一是烤雞，價格穩定，品質與風味長年如一。烤雞適合多種料理：捲餅、雞肉沙拉、炒飯等，1人食用也划算。高蛋白低熱量，雞骨還能用來熬湯。買回家後拆解分裝，冰箱空間也不會被占滿。

9. 洗碗膠囊、洗衣膠囊與垃圾袋

最後推薦的是清潔用品，雖然衛生紙和紙巾包裝過大，不太適合小空間，但洗碗機膠囊、洗衣膠囊和垃圾袋包裝合理，方便使用且不佔空間。如果空間有限，也可以與朋友合購分裝，既省錢又便利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法