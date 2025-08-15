晴時多雲

全國首座深水實驗池啟用 離岸風電重要拼圖

2025/08/15 15:35

離岸工程中心今舉行啟用典禮。（記者黃佳琳攝）離岸工程中心今舉行啟用典禮。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「高雄海洋科技產業創新專區─離岸工程中心」今舉辦啟用典禮，其中最重要的深水實驗池不但可以造波、造浪、營造不同層次洋流，在全球氣候變遷與極端天氣事件影響下，協助再生能源及海洋科技相關業者驗證船舶、離岸結構及新興海事技術的耐候與穩定性，降低風險、提升國際競爭力。

位於高雄茄萣區、由經濟部能源署推動的海洋科技產業創新專區分為「海洋科技工程人才培訓及認證中心」、「海洋科技產業創新研發中心」及「離岸工程中心」，三者相輔相成，隨著「離岸工程中心」落成啟用，不但拼湊出我國「能源轉型」核心戰略最後一塊拼圖，更建構出我國完整海洋產業服務體系。

全國首座深水實驗池啟用，拼湊我國「能源轉型」核心戰略最後一塊拼圖。（記者黃佳琳攝）全國首座深水實驗池啟用，拼湊我國「能源轉型」核心戰略最後一塊拼圖。（記者黃佳琳攝）

能源署長李君禮指出，國家推動能源轉型最重要是離岸風電工程，過去都需要仰賴國際團隊，「離岸工程中心」啟用落成後，全台首座最深12公尺的深水實驗池啟用，不但讓人才、產業在台灣落地，協助發展離岸風電產業，更將促使專區形成涵蓋研發、設計、驗證完整產業鏈。

金屬中心董事長劉嘉茹表示，在全球氣候變遷與極端天氣事件影響下，海洋環境模擬與離岸工程耐受力的要求愈加嚴苛，這座深水池長36米、寬30米，水深可調0至10米，達國際級深水池規格，不但可進行海洋環境模擬試驗，支援縮尺模型驗證、水下裝置功能測試與複雜海況條件下的運轉評估，未來將支援國內船舶、離岸風電、海洋能源及水下機器人的研發應用，協助業者從代工（OEM）邁向自主設計（ODM），最終建立自主品牌（OBM），象徵海洋科技自主研發邁入全新里程碑。

