屋頂型光電獲補助3500萬元 花縣府官員狀況外

2025/08/15 14:38

經濟部補助民宅屋頂設置太陽能板，每kW補助3000元，前提是必須是在今年取得設備登記，縣府說明今年已有53件申請案符合資格，不過預算送議會被刷下。（資料照，記者花孟璟攝）經濟部補助民宅屋頂設置太陽能板，每kW補助3000元，前提是必須是在今年取得設備登記，縣府說明今年已有53件申請案符合資格，不過預算送議會被刷下。（資料照，記者花孟璟攝）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕行政院今年實施「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，針對1000平方公尺以下私有建築物設置屋頂光電，可獲每瓩（kW）補助3000元，花蓮縣獲經濟部補助3500萬元，今天送議會二三讀會，但因縣府資料準備不齊未能過關。面對議員詢問，設置1瓩（kW）需要多少面積、以及農舍屋頂可否申請？花蓮縣府觀光處長余明勳答不出來。

縣府觀光處長余明勳說，雖花蓮縣府立場是不鼓勵地面型太陽光電，屋頂型則交給屋主自己決定，至於農業設施屋頂光電系統並不算這次補助範圍，會再補齊資料並向議會說明，預算將於9月再送議會臨時會審議。

經濟部能源署今年起推動家戶屋頂設置太陽光電加速計畫，期程自今年起連續4年每年補助10.2億元，由經濟部撥款給地方政府執行，依照經濟部資料，每瓩（kW）約需2到3坪計算，30坪屋頂可申請約10瓩，獲得3萬元補助，每案最高補助30萬元。

花蓮縣府觀光處長余明勳說明，6月才收到經濟部核定經費，共核定3500萬元給花蓮縣府送議會審查，每案最高補助30萬元，補助資格是今年1到12月取得光電設備登記，今年截至目前共有53件符合資格，總裝置容量約9376瓩，使用到補助額度2812萬餘元，目前持續受理中。

然面對議員詢問，設置1瓩（kW）需要多少面積、以及農舍屋頂可否申請，處長余明勳答不出來，加上多位議員提到花蓮東華大橋旁有農業溫室屋頂有太陽光電板，溫室內卻長雜草，質疑縣府沒有把關；農業處長陳淑雯則強調，溫室的屋頂確實可以先蓋光電板，但產量必須達到原本未設置光電設施時的70%以上，如未達標不可能發電。

針對議員吳東昇詢問，余明勳答覆，申請資格包括向民眾租用民宅屋頂的光電業者、自費裝設的屋主都可申請，但此說卻讓議員產生疑問，吳東昇認為，太陽光電補助應該跟經濟部反映，補助款應是要增加住戶意願，而不是廠商意願；民眾黨議員傅國淵批，南部的太陽能光電在颱風後大量損壞，認為「中央不合理的補助，地方可不用配合」，提出全案先擱置，最後該案未通過二讀被刷下。

