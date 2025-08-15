民團、本土小黨拒絕重啟老舊核電廠 反核遊行明登場

台灣環境保護聯盟今天舉辦「守護永續家園，拒絕核三延役」行前記者會。（記者陳逸寬攝）

〔記者李文馨／台北報導〕核三重啟公投將在本月23日登場，台灣環境保護聯盟等民團、本土在野政黨今天（15日）在立法院召開記者會，呼籲8月23日公投投下「不同意」，拒絕讓老舊核電廠重啟；同時宣布明天舉行將反核遊行，從台大校門口走到立法院，呼籲全民上街展現守護非核家園的決心。

8月23日投票的全國性公民投票案第21案，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」年滿18歲、未受監護宣告且在中華民國繼續居住6個月以上的國民有公投投票權。

請繼續往下閱讀...

台灣環境保護聯盟今天舉辦「守護永續家園，拒絕核三延役」行前記者會，邀集台灣基進、台灣綠黨、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟，與台灣獨立建國聯盟、台灣北社、綠色公民行動聯盟、台灣教師聯盟、辜寬敏基金會等團體，以及立委范雲、陳培瑜共同出席。

台灣基進主席王興煥表示，核三延役意味更高的核安風險與棘手的核廢難題，台灣位於地震頻繁帶，一旦發生核災將造成不可逆傷害，應全面推動再生能源與節能轉型。

台灣綠黨社運部主任李春祥指出，核三廠曾發生全廠外電源喪失、備用電源失效的3A事故，幸運才避免核災，且廠房座落活動斷層與特殊地質構造，耐震風險難以消除。若繼續延役，無異於拿屏東人的生命安全當賭注。

時代力量發言人鄭宇焱表示，核三重啟需耗資數千億元與至少3年半時間，無助當前供電，只會製造更多萬年核廢料，應投下不同意票，拒絕政治投機與危險倒退。

小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉說，核三已停機且機組運轉超過40年，延役需巨額資金與多年程序，核廢料去處至今無解。在核三安全審查未完成、核廢料無法處理的情況下，她當然不同意重啟地震帶上的老舊電廠。

台灣親子共學教育促進會吳亞昕表示，年輕世代拒絕用自己的未來背負上一代留下的千萬年核廢料債務。能源轉型的方向，應是減少燃煤、增加再生能源，同時誠實承認每一種能源都有代價，而不是用一次公投草率決定。

環保聯盟會長謝志誠指出，核三除役後夏季供電仍無虞，備轉容量均高於10%，顯示核電並非供電關鍵；全球無永久處置高放射性核廢料的方法，世代正義要求拒絕再製造核廢。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣批評，黃國昌立場反覆，利用核三延役公投來幫自己選新北市長練兵，不是真的關心能源問題，也不關心台灣人的福祉。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法