加油族注意！下週油價最多估漲0.1元、柴油降0.3元

2025/08/15 12:27

下週國內油價估漲0.1元或不調整。（記者林菁樺攝）下週國內油價估漲0.1元或不調整。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族注意！國際油價走跌，中油啟動平穩措施後，下週油價最高漲0.1元、柴油最多降0.3元。

國際油價因美國商用原油庫存增加而下跌，中油累算至8月14日的調價指標7D3B週均價為67.85美元，較上週下跌1.83美元。本週新臺幣兌美元匯率為29.973元，較上週貶值0.071元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.1元，柴油調降0.3元。但中油仍啟動雙平穩措施，預估汽油不調整或調漲0.1元、柴油調降0.1到0.3元。

若按照預估，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2或27.3元、95無鉛汽油每公升28.7或27.8元、98無鉛汽油每公升30.7元或30.8元、超級柴油為每公升25.8元到26元；最終實際調整金額請有待週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

