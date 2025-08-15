晴時多雲

小廠到大廠都加強買美貨！「美國商機日」乖乖、華立等30商釋誠意

2025/08/15 12:25

貿協執行政府擴大對美採購策略，美國台灣形象展首度辦理美國商機日。（記者林菁樺攝）貿協執行政府擴大對美採購策略，美國台灣形象展首度辦理美國商機日。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／美國達拉斯報導〕展現對美採購誠意！美國台灣形象展前進德州達拉斯，貿協首度在美舉行「美國商機日」，邀來自台灣的30家業者與美國55家供應商進行洽商。貿協董事長黃志芳強調，美方相當重視貿易平衡關係，商機日目的就是加強對美採購，而貿協與國營事業等區隔，主要聚焦在雙邊中小型廠商互相供應、採購。

過往的美國商機日是邀請美方買主來台採購，不過，順應美國總統川普政策，貿協也執行政府擴大對美採購策略，以降低我國對美國貿易順差，在台灣形象展上首度結合商機日。貿協率領華立、永光、乾杯集團、乖乖等30家台灣買主，並邀北美最大的脫水馬鈴薯供應商 Basic American Food、精品咖啡品牌 Verve Coffee等55家美國企業到達拉斯齊聚，展開一對一上百場洽商。

知名老牌零食乖乖也出現在美國商機日，與當地業者洽談原料、機械設備採購。（記者林菁樺攝）知名老牌零食乖乖也出現在美國商機日，與當地業者洽談原料、機械設備採購。（記者林菁樺攝）

高科技材料與設備供應商華立資深經理李征坦言，受到川普關稅政策影響，也配合美國半導體客戶需求，採購美國當地原料可避開關稅並增加競爭力，因此盼能多找美國當地供應商，且有越來越多台廠赴美國設廠，都是開發機會。

有量科技總經理李誌誠指出，美國軍用、公家單位對無人機供應鏈有嚴格的「非紅要求」，他強調，此次首度參與美國商機日是想接觸在美國非紅鋰電池上游原材料供應商，以建立非紅供應鏈，這是在美國市場發展不受限的關鍵優勢，而與現有日韓等已在美國設廠的國際大廠有所區隔，將專注於軍用等特定領域。

而台灣對美貿易順差金額龐大，黃志芳指出，能源等大宗物資仍是政府、國營事業統籌，貿協作為貿易推廣平台，目標是促進台美雙邊中小型廠商互相供應與採購，協助台灣企業「買美好貨，推台精品」，藉由美國商機日展現台灣善意的姿態，也彰顯台灣重視對美國採購。

老牌食品乖乖也出現在買主名單，乖乖採購部副理劉郁指出，此次鎖定在原物料、機械設備採購，並未特別設限，會以公司需求為主，近期就有設備汰舊換新需求，1台估計約兩千萬元不等，此次除在商機日安排與十家當地業者洽商外，也盼能推廣乖乖品牌。

