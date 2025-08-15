晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》金寶：Q2營益率雙增 低點反彈亮紅燈

2025/08/15 11:58

金寶力拚2025全年營收、獲利持平於去年。（資料照）金寶力拚2025全年營收、獲利持平於去年。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠金寶（2312）昨日公佈第二季財報，儘管單季匯兌損失高達12.81億元，每股盈餘（EPS）僅0.2元，季減42.85%、年減33.33%，不過，在毛利率季增、營益率優於去年同期表現之下，帶動金寶今日股價低點反彈，截至上午11時44分暫報漲停價19.85元，成交量2萬8565張。

金寶第二季營收374.15億元，季減10.78%、年減6.64%，毛利率6.51%，季增0.1個百分點、年減0.08個百分點，營益率2.89%，季增0.43個百分點、年增0.02個百分點，稅後淨利2.94億元，季減44.08%、年減35%，每股盈餘0.2元。

金寶2025上半年營收793.52億元、年增8.74%，毛利率6.45%、年減0.14個百分點，營益率2.66%、年減0.22個百分點，稅後淨利8.18億元、年減8.07%，每股盈餘0.55元、年減8.33%。

法人指出，儘管金寶客戶第三季、第四季的下單力道相對保守，並未出現明顯增溫，但也未有發生砍單的情形。管理層力拚2025全年營收、獲利持平於去年，目前旗下伺服器製造事業進展優於過往，泰國廠已開始出貨客戶的L10產品，墨西哥廠則繼續供應L2板件。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財