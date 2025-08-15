焦點股》金寶：Q2營益率雙增 低點反彈亮紅燈

金寶力拚2025全年營收、獲利持平於去年。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠金寶（2312）昨日公佈第二季財報，儘管單季匯兌損失高達12.81億元，每股盈餘（EPS）僅0.2元，季減42.85%、年減33.33%，不過，在毛利率季增、營益率優於去年同期表現之下，帶動金寶今日股價低點反彈，截至上午11時44分暫報漲停價19.85元，成交量2萬8565張。

金寶第二季營收374.15億元，季減10.78%、年減6.64%，毛利率6.51%，季增0.1個百分點、年減0.08個百分點，營益率2.89%，季增0.43個百分點、年增0.02個百分點，稅後淨利2.94億元，季減44.08%、年減35%，每股盈餘0.2元。

金寶2025上半年營收793.52億元、年增8.74%，毛利率6.45%、年減0.14個百分點，營益率2.66%、年減0.22個百分點，稅後淨利8.18億元、年減8.07%，每股盈餘0.55元、年減8.33%。

法人指出，儘管金寶客戶第三季、第四季的下單力道相對保守，並未出現明顯增溫，但也未有發生砍單的情形。管理層力拚2025全年營收、獲利持平於去年，目前旗下伺服器製造事業進展優於過往，泰國廠已開始出貨客戶的L10產品，墨西哥廠則繼續供應L2板件。

