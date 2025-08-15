總算擺脫防疫險陰霾！ 10家產險旅平險恢復「法定傳染病」保障

國泰產險14日宣布，即日起海外旅行平安險的「海外突發疾病醫療保險」保障升級。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕自防疫險之亂後，各大產險海外突發疾病保單都列為除外不保項目的「法定傳染病」，隨著疫情趨緩、損失可控，各大產險公司都陸續恢復「法定傳染病」保障，近月不但龍頭富邦產、國泰產險均宣布推出，市佔率較小的新光產險、泰安產險也跟進，甚至在防疫險之亂中全身而退的第一保，近日也已上架包含法定傳染病的海外突發疾病保單，總計目前共有10家產險、1家壽險公司提供。

想要在國外旅遊時獲得法定傳染病保障，民眾必須先投保旅平險（或旅綜險），並附加包含法定傳染病保障的海外突發疾病保單。以近期中國「屈公病」疫情延燒為例，因「屈公病」屬於第2類法定傳染病，主要為境外移入，若國人赴海外旅遊不慎染病需就醫，必須投保的海外突發疾病包含「法定傳染病」，相關的醫療支出才可獲得理賠。

請繼續往下閱讀...

國泰產險14日宣布，即日起海外旅行平安險的「海外突發疾病醫療保險」保障升級，民眾投保時，若希望涵蓋法定傳染病保障，建議選擇「海外突發疾病醫療保險」（乙型），就可為海外突發疾病風險提供實質支援。

其他業者方面，包括富邦產險7月中宣布全面升級旅遊平安保險保障內容，將「法定傳染病」納入旅平險保障範圍，同時與國際SOS緊急救援服務機構合作，擴大新增「日本地區醫療費用代墊服務」；新光產險也推出「國外旅遊綜合保險」，保額升級至100萬且海外突發疾病含傳染病；第一保、泰安產險也在近期推出新海外旅綜險商品，附加的海外突發疾病（乙型）保單，將含括法定傳染病。

泰安產險「樂暢遊」專案，提供外旅平險最高保額達1200萬元，針對海外意外傷害事故提供醫療單據實支實付的醫療補償，國人最重視的「海外突發疾病」則提供最高180萬元保障，並特別將「法定傳染病」納入補償範圍。

統計目前提供涵蓋法定傳染病保障的產壽險公司已達10家，包括安達產險、臺灣產險、旺旺友聯產險、華南產險、南山產險、新光產險、富邦產險、第一保、泰安產險、國泰產險，以及南山人壽。

產險業者指出，若是投保上述保險業者的海外旅綜險商品，不幸在海外旅遊期間遭傳染「屈公病」，必須在海外發病、就醫，才可持醫療收據、診斷證明回台申請理賠，因「屈公病」有潛伏期，若在海外遭傳染回台才發病，因保障期間已結束，無法獲得理賠。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法