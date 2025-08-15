晴時多雲

輝達被川普抽成15％ 每季驚人上繳金額曝光

2025/08/15 10:57

輝達和超微半導體已同意將他們向中國出售人工智慧（AI）晶片收入的15％上交川普政府。（路透資料照）輝達和超微半導體已同意將他們向中國出售人工智慧（AI）晶片收入的15％上交川普政府。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）與超微（AMD）同意，將其對中國銷售特定晶片的收益15%交給美國政府，作為換取出口中國許可的條件。《彭博》計算發現，輝達每季可能需繳納約7億美元（約新台210億元）給美國財政部，但也表示，這項新稅計畫，似乎無損投資人對輝達的熱情。

《彭博》報導，第1季輝達在中國銷售產品總額約55億美元（約新台幣1652億元），占總營收約13%，其中受新稅影響的晶片約占80%，金額接近50億美元（約新台幣1502億元）。換言之，輝達每季可能需繳納約7億美元給美國財政部。

報導表示，雖然這並非小數目，但對1家每季可賺約200億美元（約新台幣6010億元）淨利、且在人工智慧（AI）熱潮中，營收能持續高達數百億美元的公司而言，這筆稅負幾乎微不足道。

Blue Chip Daily創辦人Larry Tentarelli認為：「如果這是他們（輝達）的整體收入來源，那是大問題，但由於中國市場並非輝達收入的最大組成部分，所以這僅算是個減速帶。」

川普新稅措施公布後，輝達股價本週一（11日）短暫下跌，但週二（12日）便隨大盤反彈創下新高。自4月初來，輝達股價幾乎翻倍，週四（14日）輝達股價收盤上漲0.26%、漲0.48美元，報182.02美元。

輝達將於27日公佈第2季財報，分析師預計，該公司營收將成長53%達到459億美元（約新台幣1.3兆元）、獲利將成長44%。

