晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國前7個月房地產投資年減12％ 新建住宅價格止不住下跌

2025/08/15 12:28

在政府持續推出買房激勵措施的情況下，7月新建住宅價格仍止不住跌勢。（路透資料照）在政府持續推出買房激勵措施的情況下，7月新建住宅價格仍止不住跌勢。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕官方數據顯示，今年前7個月，中國房地產投資年減12％，跌勢進一步擴大。在政府持續推出買房激勵措施的情況下，7月新建住宅價格仍止不住下跌，單月下滑0.3％、年減2.8％。

綜合外媒報導，中國國家統計局週五（15日）公佈的數據顯示，中國70個大、中城市新建住宅價格較前（6）月下降0.31％，為9個月以來最大跌幅。不過，一線、二線和三線城市的年跌幅略有收窄。

中國房地產市場低迷已持續4年多的時間，自第2季以來，銷量進一步下滑。隨著去年9月實施的刺激方案效果逐漸消退，要求再推出政策支持的呼聲也日益高漲。

數據顯示，今年前7個月中國房地產投資較去年同期跌12％，從上半年的11.2％降幅進一步擴大；房屋銷售面積較去年同期降4％，上半年降幅為3.5％；以建築面積計算的新開工建案數量繼1到6月萎縮20％之後，降19.4％；今年前7個月，房地產開發商籌集的資金則降7.5％。

國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）分析師金泰倫（Tyran Kam）上週在報告中寫道，下半年中國房地產市場的表現預計將減弱，該產業的復甦仍不明，將取決於經濟狀況、就業市場表現和家庭收入前景。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財