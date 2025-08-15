中國前7個月房地產投資年減12％ 新建住宅價格止不住下跌

在政府持續推出買房激勵措施的情況下，7月新建住宅價格仍止不住跌勢。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕官方數據顯示，今年前7個月，中國房地產投資年減12％，跌勢進一步擴大。在政府持續推出買房激勵措施的情況下，7月新建住宅價格仍止不住下跌，單月下滑0.3％、年減2.8％。

綜合外媒報導，中國國家統計局週五（15日）公佈的數據顯示，中國70個大、中城市新建住宅價格較前（6）月下降0.31％，為9個月以來最大跌幅。不過，一線、二線和三線城市的年跌幅略有收窄。

請繼續往下閱讀...

中國房地產市場低迷已持續4年多的時間，自第2季以來，銷量進一步下滑。隨著去年9月實施的刺激方案效果逐漸消退，要求再推出政策支持的呼聲也日益高漲。

數據顯示，今年前7個月中國房地產投資較去年同期跌12％，從上半年的11.2％降幅進一步擴大；房屋銷售面積較去年同期降4％，上半年降幅為3.5％；以建築面積計算的新開工建案數量繼1到6月萎縮20％之後，降19.4％；今年前7個月，房地產開發商籌集的資金則降7.5％。

國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）分析師金泰倫（Tyran Kam）上週在報告中寫道，下半年中國房地產市場的表現預計將減弱，該產業的復甦仍不明，將取決於經濟狀況、就業市場表現和家庭收入前景。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法