父親沒留遺囑過世、隔天在衣櫃發現208萬現金 全家人瞬間傻眼

〔財經頻道／綜合報導〕遺囑分割遺產爭議多！日本一名52歲男子松井正樹的父親過世後，在隔天整理遺物時，於家中衣櫃深處，發現了裝著1000萬日圓（約208萬元新台幣）現金的紙袋，正樹既驚訝又疑惑：「這要怎麼分啊？」只因為父親過去總認為家人關係好不會吵架，所以堅決不立遺囑，但如今這1000萬日圓的現金的分配狀況，卻讓母親、妹妹和正樹的關係陷入尷尬。專家提醒，「因為家人不會吵架，所以不用立遺囑」的想法，其實很危險，若事先明確規劃誰繼承什麼，就可以減輕家人的負擔，防止關係惡化。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》分享真實案例，松井正樹的父親曾笑著對家人說：「遺囑什麼的不用啦，我們家不會吵架的。」然而就在父親去世的隔天，家中卻發生了意想不到的事。

在衣櫥深處，家人發現一個棕色紙袋，裡面裝著現金1000萬日圓。這筆錢既沒有記錄在銀行帳戶中，也沒有人知道它的存在，似乎是父親刻意或意外隱藏的資產。打開紙袋後，裡面整齊擺放著10捆、每捆100萬日圓、還綁著捆鈔帶的鈔票。正樹心想：「這到底要怎麼分啊？」

父親留下的繼承人有3個人，就是妻子（正樹的母親）、正樹本人以及妹妹。在沒有遺囑的情況下，這筆現金必須依照法定繼承份額分配。但母親和妹妹卻有不同看法，母親主張：「全部應由我保管，用作生活費。」但妹妹卻認為：「應該依照法定繼承份額公平分配。」正樹被夾在兩個人之間左右為難，直到父親的喪禮結束，這筆錢要如何處理，3個人仍無法達成共識。

松井一家人後來請出專業人士協助，大家好好坐下來談，最終決定依照法定繼承份額分配現金，才達成共識，但妹妹仍感嘆：「如果爸爸生前有立好遺囑就好了…...」。

報導指出，在沒有遺囑時，遺產會依照法定繼承份額進行分割。但若家人對現金或不動產的分配意見不一致，家庭矛盾可能加深。若事後還出現只有本人才知道的資產或債務，混亂會持續更久。

報導提醒，無論財產有多少，遺囑都是留給家人的最後訊息，也是預防繼承糾紛的第一步，若抱持著「家人不會吵架就不用立遺囑」的想法，其實非常危險。尤其當家庭擁有現金、不動產、股票等多種資產時，若能夠事先明確規劃誰繼承什麼，不僅能減輕家人負擔，也能避免親情因分配問題而破裂。

