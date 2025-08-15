單價不到30萬！彰化標售學校旁零碎地 竟是「這原因」

彰化縣政府公告將於11月5日公開標售今年第2批地籍清理未能釐清權屬土地，共釋出16筆土地。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府公告將於11月5日公開標售今年（2025）第2批地籍清理未能釐清權屬土地，共釋出16筆土地，其中鹿港鎮鬧區鹿福段的6筆商業區零碎地，最小僅1.46坪、最大也不到12坪，底價每坪約27.9萬至29.9萬元，地段鄰近學校，這次採合併標售，總價與單價相對親民，讓個體戶也能有入手搶便宜的機會。

鹿港鹿福段的商業區土地共有3標進行合併標售，其中標號9的兩筆土地（169、170地號）總面積約13.87坪，底價為415萬1935元，換算每坪約29.9萬元。另一組標號10的兩筆土地（193、194地號）總面積約8.67坪，底價為241萬8945元，每坪僅約27.9萬元。這幾塊土地鄰近鹿港國小，且為單一持分，但目前門牌建物或其他佔用情形。

這次標售的土地狀況多元，例如，彰化市福竹段1171地號土地，目前有門牌建築物與寺廟。福興鄉三元段569地號，屬特定農業區農牧用地，每坪僅約1萬413元，但現場有墳墓及農作改良物占用。

地政處表示，這次標售底價最高的土地員林市新東山段543地號，屬山坡地保育區丙種建築用地，面積796.31平方公尺（約240.88坪），底價3,245萬3,614元，每坪約13萬4,727元。底價最低的則是永靖鄉五常段103地號，為特定農業區甲種建築用地，總面積1,586.20平方公尺、權利範圍66/13965，持分僅7.50平方公尺（約2.27坪），底價25萬3,008元，每坪約11萬1,519元。

地政處強調，所有土地皆按現況標售，得標人必須自行處理地上物及排除佔用等事宜，有意投標的民眾務必實地勘察，審慎評估風險。

