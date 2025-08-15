晴時多雲

美PPI快速成長 經濟學家警告：通膨席捲經濟 物價影響恐被低估

2025/08/15 12:28

美國7月生產者物價指數（PPI）快速成長，經濟學家警告，物價通膨影響恐被低估。（路透資料照）美國7月生產者物價指數（PPI）快速成長，經濟學家警告，物價通膨影響恐被低估。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國7月生產商和製造商的成本急劇上升，表明物價上漲可能很快就會轉移到美國消費者，經濟學家也警告，潛在的消費者物價通膨影響可能被低估。

《CNN》報導，週四（14日）公佈的最新數據顯示，美國7月生產者物價指數（PPI）月增0.9％，創下2022年6月以來最快紀錄，年增3.3％。PPI是消費者可能在未來幾個月看到的物價潛在風向儀。

FwdBonds首席經濟學家魯普基（Chris Rupkey）週四寫道，生產商開始感受到通膨的壓力，生產商將更高的關稅相關成本轉嫁到已對通膨感到厭倦的消費者身上只是時間問題。

週四的數據遠遠超出了經濟學家的預期，他們原先預計7月物價僅月增0.2％、年增2.4％。波士頓學院（Boston College）經濟學家貝修恩指出，考慮到PPI涵蓋的是國內商品和服務的產出，不包括進口，潛在的消費者物價通膨影響恐被低估。

本週稍早公佈的7月份消費者物價指數（CPI）顯示，汽油價格下跌抑制了整體消費者物價上漲，但關稅敏感商品的價格持續上漲。

Northlight Asset Management投資長扎卡雷利（Chris Zaccarelli）表示，PPI大幅飆升顯示，即使消費者尚未感受到通膨，通膨也正席捲整個經濟。考慮到週二（12日）公佈的CPI數據表現溫和，這對經濟而言無疑是一個令人不快的意外，並可能抵銷人們對下（9）月「保證」降息的樂觀情緒。

明尼蘇達州聖湯瑪斯大學（University of St. Thomas）經濟學副教授希珀（Tyler Schipper）指出，人們對於PPI的擔憂在於，他可能是未來通膨的預告，從這個意義上來看，這並不是一份好的報告。

超出預期的單月成長，其中有4分之3以上來自服務業，尤其是購買資本設備的價格大漲4.5％。RSM US首席經濟學家布魯蘇拉斯（Joe Brusuelas）表示，關稅的目標領域一直是工業品，而現在物價壓力正蔓延至服務業，這都代表著通膨的壓力。

在商品方面，食品價格上漲則是推動成長的主要原因，原物料農產品較6月上漲12.8％，其中新鮮、乾燥蔬菜價格較前月大增38.9％，為2022年3月以來最大漲幅。布魯蘇拉斯稱，這清楚表明，美國對墨西哥農產品徵收的進口關稅正在產生後果。

