投信：美股第3季展望 大型股續領漲動能回歸

法人表示，美國股市在經歷上半年波折後，預期第3季經濟基本面將主導行情。圖為美國紐約華爾街。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕投信機構表示，美股市場今年以來呈現大型股領先、中小型股落後的格局；展望第3季，極端情況難再現，股市將更受經濟基本面影響，雖然關稅風險猶存，但財政刺激與AI成長將支撐大型股。總體而言，上半年陰霾散去，股市動能回歸，投資人應關注財報表現與政策動向，抓住大型股投資機會。

首先，隨著負面因素逐漸緩解，大型科技股領軍上漲， S&P 500連日走高，市場動能回歸強勁，投資人樂觀情緒升溫，因此，預期第3季經濟基本面將主導行情，上半年極端波動難再重現。

其次，在AI領域，4至5月間，美國科技巨頭公布2025年第1季財報，4大雲端服務供應商（CSP）資本支出成長超過60%，輝達與台積電營收均超越市場預期。這顯示AI需求並未真正降溫，而是進入更穩定的成長階段；投信法人指出，全球AI需求強勁，輝達H20晶片對中國出貨恢復，以及微軟、Meta等公司AI投資加碼，有望推動股市表現。

進一步觀察，由於進入2025年8月，美股上攻力道強勁，大型股成為主角；輝達等大型科技股表現尤為亮眼，帶動主要指數大漲，AI勢頭不減。在雲端運算領域，4大CSP 業者亞馬遜（AWS）、微軟、Alphabet（Google） 和Meta （Facebook）的資本支出，預估將持續成長，2028年的資本支出總和將超過1兆美元。

