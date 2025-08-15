晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

投信：美股第3季展望 大型股續領漲動能回歸

2025/08/15 09:36

法人表示，美國股市在經歷上半年波折後，預期第3季經濟基本面將主導行情。圖為美國紐約華爾街。（記者王孟倫攝）法人表示，美國股市在經歷上半年波折後，預期第3季經濟基本面將主導行情。圖為美國紐約華爾街。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕投信機構表示，美股市場今年以來呈現大型股領先、中小型股落後的格局；展望第3季，極端情況難再現，股市將更受經濟基本面影響，雖然關稅風險猶存，但財政刺激與AI成長將支撐大型股。總體而言，上半年陰霾散去，股市動能回歸，投資人應關注財報表現與政策動向，抓住大型股投資機會。

　首先，隨著負面因素逐漸緩解，大型科技股領軍上漲， S&P 500連日走高，市場動能回歸強勁，投資人樂觀情緒升溫，因此，預期第3季經濟基本面將主導行情，上半年極端波動難再重現。

　其次，在AI領域，4至5月間，美國科技巨頭公布2025年第1季財報，4大雲端服務供應商（CSP）資本支出成長超過60%，輝達與台積電營收均超越市場預期。這顯示AI需求並未真正降溫，而是進入更穩定的成長階段；投信法人指出，全球AI需求強勁，輝達H20晶片對中國出貨恢復，以及微軟、Meta等公司AI投資加碼，有望推動股市表現。

　進一步觀察，由於進入2025年8月，美股上攻力道強勁，大型股成為主角；輝達等大型科技股表現尤為亮眼，帶動主要指數大漲，AI勢頭不減。在雲端運算領域，4大CSP 業者亞馬遜（AWS）、微軟、Alphabet（Google） 和Meta （Facebook）的資本支出，預估將持續成長，2028年的資本支出總和將超過1兆美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財