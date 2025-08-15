晴時多雲

因應美國關稅 苗栗縣府推調查表掌握產業受影響情形

2025/08/15 09:27

因應美國關稅政策，苗栗縣政府設計「苗栗縣企業關稅衝擊調查表」，了解廠商困境，圖為苗縣府第一辦公大樓外觀。（資料照）因應美國關稅政策，苗栗縣政府設計「苗栗縣企業關稅衝擊調查表」，了解廠商困境，圖為苗縣府第一辦公大樓外觀。（資料照）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕美國宣布對台灣的關稅政策，對苗栗縣以中小企業為主的產業結構帶來嚴峻挑戰；苗栗縣政府為即時掌握縣內各產業受影響情形與所需支援事項，研議設計「苗栗縣企業關稅衝擊調查表」，希望縣內企業廠商踴躍上網填復，讓苗縣府能掌握產業實際影響與應變需求；苗縣府網站也設置「美課關稅-苗栗行動」專區，提供業者政策諮詢、補助申請輔導與跨局處轉介服務。

全球經貿情勢變化迅速，美國宣布對台灣產品課徵高額關稅，包括半導體100%、其他產品20%，衝擊國內產業，苗栗縣長鍾東錦要求苗縣府工商發展處等單位啟動「美課關稅苗栗行動方案」，昨天已召開跨局處會議，盤點受影響產業，並配合經濟部之「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等4項措施，協助企業穩健因應、加速升級轉型。

對於苗栗縣企業因關稅帶來衝擊，苗縣府工商發展處設計「苗栗縣企業關稅衝擊調查表」，邀請縣內企業廠商上網回復所面臨的困境，讓苗縣府更精準掌握內縣產業實際影響與應變需求；線上回復表單連結：（https://reurl.cc/z567LN）。

