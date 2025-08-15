川普警告普廷「嚴重後果」！國際油價衝至一週新高

國際油價週四（14日）攀升約 2%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普警告稱，若與俄羅斯總統普廷就烏克蘭問題的會談破裂，將面臨「嚴重後果」；同時，市場也樂觀地預期美國9月可能降息，以提振石油需求。國際油價週四（14日）攀升約 2%，觸及一週高點。

美國西德州中級原油期貨上漲 1.31 美元，或 2.1%，收每桶 63.96 美元。

布蘭特原油期貨上漲 1.21 美元，或 1.8%，收每桶 66.84 美元。

這波漲勢使2大原油期貨價格3天來首次脫離技術性超賣區間，並推動布蘭特原油創下 8 月 6 日以來最高收盤價。

川普週四表示，他認為普廷已準備好結束烏克蘭戰爭。然而川普在週三威脅稱，若普廷不同意烏克蘭和平方案，將面臨「嚴重後果」，但他未進一步說明。川普還警告，如果週五的會議沒有成果，可能對俄羅斯實施經濟制裁。

在 2024 年，俄羅斯是全球第二大原油生產國，僅次於美國，因此，若有協議能緩解對莫斯科的制裁，勢必增加俄羅斯可出口至全球市場的原油供應量。川普還威脅，若俄羅斯持續其烏克蘭戰爭，將對俄羅斯原油的購買國（主要為中國和印度）徵收次級關稅。

Rystad Energy 在給客戶的報告中指出：「美俄和平談判的不確定性，持續為市場增加看漲的風險溢價，因為俄羅斯原油買家可能面臨更大的經濟壓力。」。不過對於川普是否會採取擾亂石油供應的行動，一些分析師仍抱持懷疑態度。

聯準會9月降息的預期也支撐了油價。交易員大多認為，在美國7月消費者物價溫和上漲之後，聯準會將於9月降息。央行會透過調整利率來控制通膨。較低的利率會降低消費者借貸成本，從而推動經濟成長並提升石油需求。

