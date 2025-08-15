150家企業赴美國台灣形象展 Model C第3代美規版現身pk特斯拉

鴻海旗下鴻華先進model C美規版現身。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／美國達拉斯報導〕2025美國台灣形象展在美國時間14日至16日於美國德州達拉斯登場，吸引鴻海、雷虎、達明、新代等我國150家企業參展，較3年前首屆華府形象展規模翻倍，此次也配合展覽首度舉行美國商機日，讓台美經貿關係更平衡健康。

外貿協會舉行的台灣形象展第二度登美，14日在德州遊騎兵啦啦隊在「台灣尚勇」熱舞中開幕，替台美關係應援，貿協董事長黃志芳則化身星際戰艦艦長，他形容，美國就如同航空母艦，台灣就是支援艦隊與合作夥伴，形象展要傳達概念是「美國盼重新解決世界失衡問題，台灣是美國最重要夥伴」。

美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯表示，台灣是美國第7大貿易夥伴，去年雙邊貿易額將達1590億美元，替美國創造36萬個就業機會。她提到，川普政府致力於恢復美國在半導體製造產能的領先地位，台灣近期也加大投資力道，幫助美國實現重振製造業目標，德州已吸引半導體和高科技等供應鏈進駐，包含環球晶、台達電、鴻海、英業達和緯創等台廠。

貿協董事長黃志芳形容，美國如航母，台灣可支援，可當最好的夥伴。（記者林菁樺攝）

黃志芳也分析，美國人才、資金、科技業都往德州聚集，且台灣電子業都在美國南部、墨西哥邊界設廠，已形成重要產業聚落，將成為新的世界製造、科技、創新中心，「今年美國形象展首選就是德州」。

此次美國形象展設立7大專館，展示台灣150家業者的科技、製造、醫療等實力，如鴻海旗下鴻華先進把美規版Model C車款首度在北美地區亮相，另有達明、新代也展示協作機器人手臂等。

有趣的是，Model C車款與美國形象展特別有緣份，初代款Model C在首屆在華盛頓美國台灣形象展登場，台版是第二代父輩，而美規版本為第三代是「孫輩」，包括車燈、導流孔、車載系統裝置等都替美國專屬設計，要和美國特斯拉Model Y競爭，定價落在3到4萬美元之間，目前會先在台組裝，未來北美基地若可生產，價格將更具競爭力。

美國台灣形象展此次也舉行「台美供應鏈合作論壇」、「達拉斯台灣貿易服務中心揭牌」，且首次舉辦「美國商機日」，台方代表包括經濟部貿易署長劉威廉、駐美大使俞大雷，美方有美國商務部Select USA執行長Ashok Pinto、德州州務卿Jane Nelson出席。

