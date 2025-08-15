晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

大縮編！美人資沙皇預測 川普政府今年將裁員30萬人

2025/08/15 09:36

美國人事管理局（OPM）局長庫波爾（Scott Kupor。（彭博資料照）美國人事管理局（OPM）局長庫波爾（Scott Kupor。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府新任人力資源主管週四（14日）表示，川普政府今年可能將裁員約30萬人，相當於自1月以來，聯邦勞動力將減少12.5％。

《路透》報導，美國人事管理局（OPM）局長庫波爾（Scott Kupor）表示，這些員工有80％會是自願離職，只有20％會被解僱。多達30萬人的數字，幾乎是上（7）月底報導的15.4萬名「買斷」員工的兩倍。

川普1月就任總統後，發起一項大規模的行動，縮減規模達240萬人的聯邦勞動力，川普稱這些人力臃腫且效率低下。

庫波爾週四受訪時坦言，自己不能強迫人們裁員，必須說服內閣部長們認同政府效率願景。根據法院文件顯示，這些發言與川普剛上任時前幾個月的情況形成鮮明對比，當時人士管理局的領導階層明確指示各機構解僱新到職的員工。

如果庫波爾的預測準確，那麼今年離開聯邦政府的員工數量，將是2023會計年度5.9％人員流失率的兩倍多。

針對各政府機關員工人數統計數據，庫波爾拒絕透露詳情，僅表示，人事管理局之後會公佈具體數據。庫波爾補充，在總統準備向國會提交下一份預算請求之際，各機構將向白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）局長沃特（Russell Vought）提交未來削減預算的提案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財