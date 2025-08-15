大縮編！美人資沙皇預測 川普政府今年將裁員30萬人

美國人事管理局（OPM）局長庫波爾（Scott Kupor。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府新任人力資源主管週四（14日）表示，川普政府今年可能將裁員約30萬人，相當於自1月以來，聯邦勞動力將減少12.5％。

《路透》報導，美國人事管理局（OPM）局長庫波爾（Scott Kupor）表示，這些員工有80％會是自願離職，只有20％會被解僱。多達30萬人的數字，幾乎是上（7）月底報導的15.4萬名「買斷」員工的兩倍。

川普1月就任總統後，發起一項大規模的行動，縮減規模達240萬人的聯邦勞動力，川普稱這些人力臃腫且效率低下。

庫波爾週四受訪時坦言，自己不能強迫人們裁員，必須說服內閣部長們認同政府效率願景。根據法院文件顯示，這些發言與川普剛上任時前幾個月的情況形成鮮明對比，當時人士管理局的領導階層明確指示各機構解僱新到職的員工。

如果庫波爾的預測準確，那麼今年離開聯邦政府的員工數量，將是2023會計年度5.9％人員流失率的兩倍多。

針對各政府機關員工人數統計數據，庫波爾拒絕透露詳情，僅表示，人事管理局之後會公佈具體數據。庫波爾補充，在總統準備向國會提交下一份預算請求之際，各機構將向白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）局長沃特（Russell Vought）提交未來削減預算的提案。

