泡沫警訊！高盛震撼預警：股市暴跌風險突然飆升

〔財經頻道／綜合報導〕美股近期維持在高檔，標普500指數更是接連創下新高，而隨著主要指數徘徊在歷史高點附近，華爾街預測者一直對股市可能出現修正保持高度警戒。高盛（Goldman Sachs）最近發出警示，認為股市的熱潮可能很快會突然終止。該銀行在給客戶的報告中指出，其「股票不對稱框架」（equity asymmetry framework）正在發出訊號，表明股市下跌的風險已經增加。

股票不對稱框架是高盛用來根據市場環境與最新經濟數據評估股票的指標之一，高盛分析師表示，根據該模型，標普500指數在未來3個月內出現跌幅的機率已超過10%，而在接下來12個月內出現跌幅的機率則超過20%。

高盛指出，這波跌幅風險的上升，和今年初標普500上漲期間出現的風險飆升相似。至於高盛的股票不對稱框架，曾在美國總統川普於4月2日宣布關稅措施之前，便預示跌幅風險升高，而隨後引發了歷史性拋售。

分析師表示：「股市跌幅的可能性已經升高，且最近持續上升。通常情況下，當跌幅機率高於30%時，會發出股市下行風險訊號，而目前的水準正接近這一臨界點。」

高盛指出，其模型顯示股市下跌風險升高主要有2個原因：首先是市場波動率低，恐慌指數（VIX）自「解放日」高點以來已下跌71%。其次是經濟成長放緩，在低波動率環境下，股票要表現良好，需要經濟動能保持強勁。但鑑於關稅帶來的潛在風險，這種情況看起來不太可能。

分析師指出，「商業週期動能惡化」以及近期就業市場疲弱，美國近幾個月新增就業數均低於預期。

高盛同時認為，隨著川普關稅效應持續在經濟中發酵，下半年通膨可能會回升。高盛美國首席經濟學家梅里科（David Mericle）週三（13日）對《CNBC》表示，他預期隨著關稅效應逐步顯現，通膨率將超過3%。

分析師指出：「這可能會促使聯準會進一步寬鬆，但若經濟成長出現疑慮，尤其是聯準會寬鬆未達到市場已偏鴿派的預期時，股市波動可能會增加。」

