巴菲特481億神秘新寵揭曉，聯合健康盤後飆逾10%。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕巴菲特神秘新寵揭曉，根據波克夏週四（14日）提交13-F文件顯示，第2季增持陷入困境的聯合健康，一出手就買超過500萬股，市值約16億美元（約新台幣481億元），受此激勵，盤後股價飆漲10.69%，報300.5美元。

CNBC報導，根據VerityData的數據，這筆交易使其成為波克夏投資組合中僅次於亞馬遜和星座品牌的第18大持股。

波克夏的股票投資組合價值約3000億美元（約9.02兆），因此，巴菲特的兩位投資副手庫姆斯和韋施勒可能對此次收購負有更大的責任，而不是巴菲特本人。

除了買聯合健康外，文件顯示，波克夏在第2季也買買進紐柯鋼鐵661萬股，季末市值達8.57億美元（約258億元），持股比例約0.33%，在整體投資組合中排名第25位。

地產股部分，波克夏持有 Lennar 約 705 萬股，市值約7.8億美元（約新台幣234億元），占比 0.3%，排名第 26；同時買進DR Horton逾148萬股，市值約1.91億美元（約新台幣57億元），占比 0.07%。

