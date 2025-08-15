川普出手了！傳美政府將砸錢入股 英特爾股價點火狂飆

川普政府傳出正與英特爾（Intel）洽談，計畫讓美國政府入股這家陷入困境的晶片製造商。法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府傳出正與英特爾（Intel）洽談，計畫讓美國政府入股這家陷入困境的晶片製造商。受此提振，英特爾股價週四（14日）應聲上漲超過7%，盤後交易時段更勁揚逾4%。

《彭博》報導，這次談判發生在美國總統川普上週呼籲罷免英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）之後，川普當時指控陳立武，因為與中國的商業聯絡而存在「利益衝突」。

知情人士透露，這項計畫源自川普與陳立武在本週的一次會面。雖然細節仍在協商中，但其中一位消息人士稱，美國政府將出資購買股份；另一位則提醒，這些計劃仍具不確定性，談判仍有可能在未達成協議的情況下結束。

知情人士表示，這項交易將有助於支撐英特爾位於俄亥俄州規劃中的晶片製造園區。該公司曾承諾將該園區打造成全球最大的晶片製造中心，但進度已多次延遲。潛在持股規模目前尚不清楚。

白宮發言人德賽（Kush Desai）則表示，除非政府正式宣布，否則應該把這類假設性討論當成臆測。

英特爾對此拒絕評論，但表示堅定支持川普強化美國科技和製造業領導地位的努力。英特爾補充說：「我們期待持續與川普政府合作，以推進這些共同的優先事項，但我們不會對傳聞或揣測發表評論。」

受此消息提振，英特爾股價週四大漲7.38%，收23.86美元，盤後交易時段續揚4.48%，至24.93美元。

