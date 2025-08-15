晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普出手了！傳美政府將砸錢入股 英特爾股價點火狂飆

2025/08/15 08:31

川普政府傳出正與英特爾（Intel）洽談，計畫讓美國政府入股這家陷入困境的晶片製造商。法新社）川普政府傳出正與英特爾（Intel）洽談，計畫讓美國政府入股這家陷入困境的晶片製造商。法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府傳出正與英特爾（Intel）洽談，計畫讓美國政府入股這家陷入困境的晶片製造商。受此提振，英特爾股價週四（14日）應聲上漲超過7%，盤後交易時段更勁揚逾4%。

《彭博》報導，這次談判發生在美國總統川普上週呼籲罷免英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）之後，川普當時指控陳立武，因為與中國的商業聯絡而存在「利益衝突」。

知情人士透露，這項計畫源自川普與陳立武在本週的一次會面。雖然細節仍在協商中，但其中一位消息人士稱，美國政府將出資購買股份；另一位則提醒，這些計劃仍具不確定性，談判仍有可能在未達成協議的情況下結束。

知情人士表示，這項交易將有助於支撐英特爾位於俄亥俄州規劃中的晶片製造園區。該公司曾承諾將該園區打造成全球最大的晶片製造中心，但進度已多次延遲。潛在持股規模目前尚不清楚。

白宮發言人德賽（Kush Desai）則表示，除非政府正式宣布，否則應該把這類假設性討論當成臆測。

英特爾對此拒絕評論，但表示堅定支持川普強化美國科技和製造業領導地位的努力。英特爾補充說：「我們期待持續與川普政府合作，以推進這些共同的優先事項，但我們不會對傳聞或揣測發表評論。」

受此消息提振，英特爾股價週四大漲7.38%，收23.86美元，盤後交易時段續揚4.48%，至24.93美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財