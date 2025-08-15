晴時多雲

還沒完！巴西前總統之子：美國將對巴西課徵更多關稅

2025/08/15 07:45

美國總統川普（左）是巴西前總統波索納洛（右）的盟友，2人均聲稱是政治迫害的受害者，川普還經常批評巴西對波索納洛進行政治追殺。（美聯社檔案照）美國總統川普（左）是巴西前總統波索納洛（右）的盟友，2人均聲稱是政治迫害的受害者，川普還經常批評巴西對波索納洛進行政治追殺。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）之子、國會議員愛德華多‧波索納洛（Eduardo Bolsonaro）14日表示，他預期美國將因為針對其父的司法打壓，對巴西官員實施更多制裁，甚至可能加徵關稅。

巴西前總統波索納洛之子、國會議員愛德華多‧波索納洛預期，美國將因為針對其父的司法打壓，對巴西官員實施更多制裁，甚至可能加徵關稅。（路透）巴西前總統波索納洛之子、國會議員愛德華多‧波索納洛預期，美國將因為針對其父的司法打壓，對巴西官員實施更多制裁，甚至可能加徵關稅。（路透）

愛德華多與美國高層官員會晤後，在華府的路透分社接受專訪時表示，如果最高法院不做出讓步，巴西不可能與美國談判降低出口商品的關稅。

他說，最高法院的大法官必須明白，「他們已經失去權力」，「最高法院在這場混亂中不可能勝出。他們正與世界上最強大的經濟體對抗。」

愛德華多在華府的遊說，使他成為美巴2國關係緊張的焦點。美國總統川普已對巴西進口商品加徵50％關稅，並對負責審理波索納洛案件的巴西法官實施制裁，要求結束對波索納洛的「政治獵巫」。

川普14日表示，「我認為他是一個誠實的人……這完全是他們想對波索納洛進行的政治處決。」波索納洛被控企圖推翻其在2022年敗選的結果，目前正在巴西最高法院受審。他否認所有指控。

愛德華多指出，美國對巴西牛肉、咖啡、魚類、鞋類及其他商品的關稅，是對他所稱的鋪天蓋地司法圍剿的「苦藥」（bitter medicine）。

他說，「我告訴過所有人，如果只從貿易的角度處理這件事，是行不通的。我們首先得向美國發出訊號，證明我們正在解決自身的制度危機。」

美國國務院13日擴大施壓，宣布將撤銷或限制包括巴西在內與古巴醫生交流計畫有關的政府官員及其家屬的簽證。愛德華多預計，巴西衛生部長帕迪利亞（Alexandre Padilha）及左派前總統羅賽夫（Dilma Rousseff），將因參與該計畫而成為下一波限制對象。羅賽夫曾是現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的幕僚長與繼任者。

魯拉則將川普的要求斥為對國家主權的羞辱，並表示拒絕「屈辱地」打電話到白宮。上週在接受路透專訪時，魯拉指愛德華多與其父是「叛徒」，因為他們邀請川普干預巴西內政。

巴西最高法院正在調查波索納洛父子2人向川普求助的行為。大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）已對波索納洛施加更多壓力，包括軟禁，並禁止他與在美國的兒子或外國官員接觸。美國已撤銷莫瑞斯的簽證。

愛德華多在專訪中表示，他預期美國可能還會制裁莫瑞斯的妻子，但制裁其他最高法院大法官的可能性不大，因為目前的重點是孤立莫瑞斯。他還說，美國可能會對巴西課徵更多關稅，「因為巴西當局並沒有改變行為」。

