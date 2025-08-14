晴時多雲

駁斥藍營立委抹黑 崇越科技澄清東風、東成電力非集團子公司

2025/08/14 20:38

國民黨立委質疑主導東海岸風電開發的東成電力公司，與經濟部長郭智輝所創辦的崇越子公司「光宇」，地址和聯絡電話一致，未落實利益迴避；崇越科技對立委不實抹黑深感遺憾。（資料照）國民黨立委質疑主導東海岸風電開發的東成電力公司，與經濟部長郭智輝所創辦的崇越子公司「光宇」，地址和聯絡電話一致，未落實利益迴避；崇越科技對立委不實抹黑深感遺憾。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕綠能業者在台東推動「東成」、「東風」兩項陸域風力發電計劃，國民黨立委質疑主導東海岸風電開發的東成電力公司，與經濟部長郭智輝所創辦的崇越子公司「光宇」，地址和聯絡電話一致，未落實利益迴避；崇越科技（5434）對此表示，東風電力、東成電力並非集團子公司，對立委不實抹黑深感遺憾。

崇越科技發聲明指出，公司對於個別立委未查明事實，即以不實內容對崇越科技進行指控與抹黑，深表遺憾。呼籲外界停止散播錯誤訊息，避免不實資訊繼續誤導社會大眾。

崇越科技表示，東風電力股份有限公司及東成電力股份有限公司，皆並非崇越集團旗下任何子公司，崇越科技及子公司均無投資、股權或管理關係，將兩者連結的說法完全與事實不符，嚴重誤導輿論。

此外，光宇工程顧問股份有限公司為崇越科技投資的子公司，專精環境影響評估，深耕台灣近40年，長期秉持中立、專業立場，依科學方法協助政府與企業進行環境調查與分析，並嚴格遵循法令辦理。身為上市公司，崇越科技一切經營行為均以符合法律規範、資訊透明為首要原則。

崇越科技表示，在「東風風力發電計畫」中，光宇工程僅受東風電力股份有限公司委託，依法執行前期環境影響評估作業，並未參與任何開發、投資或營運決策。日前傳出的地方環評說明會，係由業主東風電力股份有限公司依規召開，依《環境影響評估法》規定，開發案於公告期間須提供聯絡人資訊，業主可委由環評顧問暫代處理公眾意見蒐集事宜。光宇工程僅依《環評法》履行顧問角色，協助代收並彙整公眾意見，所有資料均由開發單位統籌處理，光宇並無權干預。

