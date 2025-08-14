遠距醫療需求增 圓展智聯看好健康事業發展

圓展上半年稅後虧損3868萬元。圖為董事長郭重松。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI影音解決方案領導品牌圓展（3669）今日表示，上半年受美國政府凍結教育經費影響，教育整合產品營收不如預期，不過AI專業影音事業穩健成長，智聯健康事業策略布局陸續開花結果，未來仍將是圓展重要成長動能。

圓展第二季稅後虧損3999萬元，每股稅後虧損（EPS）0.43元，上半年稅後虧損3868萬元，每股稅後虧損0.42元。不過圓展指出，在3大產品線持續拓展與成長下，本業已成功由虧轉盈。

請繼續往下閱讀...

圓展指出，智聯健康事業為圓展在後疫情時代積極布局的新興事業，尤其疫情後對接觸風險、慢性病照護需求的關注度提升，加上政府法令鬆綁，需求快速成長，圓展整合AI、影像與聲學技術，與美、歐、亞及國內多個重點醫療團隊合作，突破空間與人力限制，改善醫療照護品質與效率。

展望未來，圓展指出，隨著歐美國家政策持續支持遠距醫療科技發展，醫療機構在整合平台、IoT設備及AI技術的投資意願預期將大幅提升。看好智慧醫療產業的發展前景，可望成為未來最大的成長引擎。

圓展表示，將持續加碼智聯健康事業，攜手全球醫療生態鏈夥伴，提供客製化醫療電子製造服務，並拓展業務版圖至亞太市場。

圓展也因持續深耕以AI為核心的創新研發，推動智慧醫療產業革新並優化使用者體驗。憑藉卓越表現，榮獲國際顧問公司Frost & Sullivan頒發「2025年全球醫療級PTZ攝影機領域最佳公司獎」，肯定其技術實力與市場領導地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法