與卓榮泰座談提訴求 機械、工具機產業聯盟設控股公司打世界盃

2025/08/14 19:31

行政院祕書長龔明鑫（中）會後陳述業者建議。（記者蘇金鳳攝）行政院祕書長龔明鑫（中）會後陳述業者建議。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕面對美國關稅，行政院長卓榮泰今天下午到台中市與業者會談，台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳紳騰（伯佳）說，業者會把危機當轉機，會轉型並且進行產業聯盟，最後走到產業控股公司這個階段，希望政府協助來打世界盃。行政院祕書長龔明鑫說，政府不會介入，但會進行法律上及行政程序上協助；政府會在各方面協助業者，不會雨天收傘。

今天的座談是閉門會議，龔明鑫會後轉述產業界反映及行政院的回應，他說，業者提出產業升級轉型、規模化、訂單多元化、藉汰舊換新購買國產工具機等的問題。

龔明鑫說，業者提出產業升級轉型發展，建議可透過AI化，可以讓機械業工具業，精準度可靠度可提升，希望國際上的信價比可跟德國、日本、韓國競爭。其次就是企業適度的規模化或者讓規模效率提升，他說，未來產業控股公司法案會儘快推動，讓業者規模技術上的提升。

龔明鑫說，業者也提出市場的訂單多元化，開拓訂單的問題，很多企業提到，希望政府在國際展協助，他說，支持產業930億元的方案本來就編列，明年公務預算加碼支持這個部分，如機械業者參加國際展，由政府出資設立如台灣館，業者進駐減少業者支持，明年台灣也有很大的展要辦，希望辦大一點，讓國際買主來台灣來支持。

此外，龔明鑫說，業者也提出市場的訂單多元化，開拓訂單的問題，製造業是台灣最重要的根本，製造業需要用到機械及工具機，需要汰舊換新，政府給資源，鼓勵大家汰舊換新，使用國產設備跟工具機，支持產業方案，原來880億增加930億，增加50億就是汰舊換新。

此外，業者需要簡便申請流程，會來做一些支持。

台灣機械公會理事長莊大立說，希望條例趕快通過，簡化流程，匯率不要一直升值。

台灣工具機暨零組件工業公會理事長陳紳騰（伯佳）說，危機也是轉機，業者可取得資源做轉型，產業要自己檢討，自己如何轉型，可以考量擴大經濟規模進行產業聯盟，最後走到產業控股公司這個階段，用各公司專業來互補性，來做出經濟規模更大工具機價值鏈的生態系，但需要政府幫忙，協助打世界盃。

至於匯率問題，龔明鑫說，央行有聽到。

