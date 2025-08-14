晴時多雲

永豐餘Q2轉盈 估關稅整體影響有限

2025/08/14 18:45

永豐餘今日舉辦法說會。圖為董事長葉惠青。（業者提供）永豐餘今日舉辦法說會。圖為董事長葉惠青。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕永豐餘投控（1907）今日公告第二季稅後淨利7317萬元，相較第一季由虧轉盈，每股稅後盈餘（EPS）0.05元，得益於工紙事業群表現優於平均水準，對整體營收貢獻持續。上半年稅後淨損為7152萬元，每股稅後虧損0.04元。

展望未來，永豐餘指出，因宏觀經濟環境具不確定性，持續推動多元化業務與產品組合，在穩健經營與轉型策略調整下，持續強化獲利體質；且永豐餘指出，因3大事業群營收以內銷為主，直接出口與間接出口美國的比例約佔營收10%，且客戶、產業集中度低，影響有限。

永豐餘指出，下半年對等關稅與匯率波動、消費市場觀望保守等環境，將持續關注產業供應鏈調整變化，因應客戶需求動態調整，同時持續投入「再生能源」及「綠色材料」轉型，推動節能減碳技術，進行製程全線上數位化、智能化AI管理，發展高值化綠色產品研發應用，帶動未來營運成長動能，為股東創造合理的長期投資價值。

