匯損、漿價下跌衝擊營運 華紙上半年每股虧0.57元

2025/08/14 18:18

華紙今日舉辦法說會。圖右為董事長黃鯤雄、左為總經理陳瑞和。（資料照）華紙今日舉辦法說會。圖右為董事長黃鯤雄、左為總經理陳瑞和。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕林漿紙大廠華紙（1905）今日公告第二季稅後淨損2.8億元，每股稅後淨損（EPS）0.26元，營運狀況已較第一季好轉，上半年稅後淨損6.22億元，每股稅後淨損0.57元。

華紙指出，上半年營運除因第一季擴大歲修、壓抑出獲力道外，第二季由於人民幣對美元貶值，導致需求放緩、漿價往下，又遇新台幣匯率波動，出口售價逆風，業外收支轉虧，最終導致第二季營收、獲利皆只能守穩。

展望下半年，華紙指出，美國關稅影響全球市場，市場需求與拉貨動能未見明朗，仍有相當多變數，不過目前的關稅稅率對華紙僅有間接影響，衝擊程度尚在觀察；後續將仍將努力於特殊化與高值化產品，同時掌握綠色能源自主率，強化營運表現。

華紙也說，近期中南部遭遇天災摧毀眾多太陽光電板，影響台灣再生能源發電，不過華紙花蓮廠的「木質素生質能發電設施」為全台唯一不受天候影響，24小時穩定發電的綠色能源裝置，目前每年可供應1.5億度綠電憑證，現正進行設備升級，未來每年可供應3.6億度綠電及憑證，朝全廠綠色能源自給自足為目標前進。

