午後變盤！新台幣升轉貶 收29.988元

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣兌美元匯率早盤受到美元回落、日圓急升連動還一度升抵29.905元，午後美元反彈，加上台股收黑、外資熱錢出走，匯價瞬間豬羊變色，由升轉貶，尾盤央行再踹一腳，新台幣收在當日最低價29.988元，貶值2.8分，再度逼近30元整數大關。成交量略微放大至15.62億美元。

台股今日則是回檔休息，終場下跌131.92點，收在24238.1點，三大法人合計賣超17.24億元。其中，外資賣超44.6億元。

匯銀主管表示，台美關稅談判尚底定，外資逢高調節，熱錢匯出使台幣承壓，出口商雖然手中大把美元，惟美元後市有雜音，出口商不急著拋匯，央行也不樂見台幣升值，影響台灣出口競爭力，8月以來台幣多落在29.8元至30元區間內。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數小幅反彈0.08%、日圓勁揚0.67%、人民幣小升0.02%、韓元重貶0.46%、台幣貶0.09%、新幣貶0.02%，主要亞幣升貶互見。

其中日圓兌美元匯率今日急升破147價位，主要是美財長貝森特在一場採訪中表示美國就業數據疲軟、通膨未如嚴重下，聯準會9月應該降息2碼、且適當利率至少比目前低6碼，貝森特並喊話日本央行應該升息抗通膨。

貝森特談話後，投資人對於聯準會9月降息預期升溫，同時日圓匯率也出現急升，惟美元指數隨後在97.63附近獲得支撐，隨後出現反彈。市場聚焦明日美國總統川普與俄羅斯總統普丁的「雙普」會談。

