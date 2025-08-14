看好電輔車市場 岱宇成立全資子公司

岱宇國際宣布，將整合集團旗下電輔車相關業務。（取自岱宇網站）

〔記者徐子苓／台北報導〕健身器材廠岱宇國際今天宣布，將整合集團旗下電輔車相關業務，包括岱宇國際電輔車事業部、子公司巨琛工業股份有限公司，以及全資子公司斯可達全球科技股份有限公司。重組後，斯可達全球科技將轉型為集團電輔車事業核心平台，並正式更名為「益可達科技股份有限公司」（Cikada Technology Inc.）。

岱宇國際指出，「益可達科技」將由岱宇國際全資持有，專注於電輔車的研發、製造及全球推廣，充分發揮集團在產品設計、製造工藝、智慧控制系統與供應鏈管理上的優勢，打造高效且具市場吸引力的產品組合。

岱宇國際董事長表示，電輔車市場正快速成長，此次整合將讓公司的技術與資源更加集中，品牌定位更鮮明，市場競爭力進一步提升，相信益可達科技將成為引領智慧綠能移動的新力量。岱宇國際強調，此次重組將顯著提升集團內部營運效率，並為未來國際市場拓展與長期策略發展奠定穩固基礎。

