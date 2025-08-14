晴時多雲

AI旺季火力全開 科技4巨頭資本支出暴增推升台股

2025/08/14 17:36

台股AI族群預估下半年旺季超旺。（凱基投顧提供）台股AI族群預估下半年旺季超旺。（凱基投顧提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕晶片關稅大致底定以及AI需求維持旺盛下，台股正經歷由科技創新驅動的多頭行情，凱基投顧指出，科技4巨頭資本支出暴增5成，將成為推升台股的主力，AI是本輪牛市的核心動能，只要AI股未轉弱，股市多頭將可延續；相反的，非AI族則受關稅衝擊導致旺季不旺，提醒投資人需審慎評估風險與機會，適時調節以因應市場變化。

凱基投顧指出，AI相關指標股的美國科技７雄在本次企業財報季展現了令人矚目的表現，同時對未來展望也保持樂觀態度，為全球股市注入強勁的上漲動能。值得關注的是，科技7雄中的4家大型雲端服務供應商（CSP），包括微軟、亞馬遜、Alphabet以及Meta，受惠於AI算力需求的爆炸性成長，紛紛上修今明兩年的資本支出展望。

凱基投顧表示，面對AI運算需求供不應求，必須持續擴大數據中心建設、採購更多高效能運算設備，以滿足企業客戶對AI服務日益增長的需求。2025年４巨頭合計資本支出將達3420億美元，較去年大增50%，優於先前預估的年增38%，將直接反映在對AI相關硬體設備的強勁需求上。包括高階GPU晶片、伺服器、網路設備到散熱解決方案，整個AI基礎建設的產業鏈都可望受惠。

但須留意的是，非AI族群將面對諸多挑戰，包括貿易關稅政策所引發的需求不振問題，特別是在中美貿易摩擦持續的背景下，相關產業的出口前景充滿不確定性；其次是全球消費市場復甦力道不足，導致終端需求疲軟，進而影響上游供應鏈的訂單表現。

凱基投顧提醒，台股本波強漲後將因本益比墊高容易面臨修正風險，包含對等關稅對經濟的衝擊也將逐漸顯現，同時歷年8、9月總會有季節性回調的慣性，建議投資人可分批調節漲幅過大的獲利部位，但長期而言，若市場回檔，AI相關族群依然是首選標的，其次為高股息且低估值類股。

