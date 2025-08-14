晴時多雲

習近平稀土戰術成迴力鏢 《經濟學人》揭中國恐丟失壟斷王座

2025/08/14 18:22

《經濟學人》指出習近平的稀土武器化最終將適得其反。（示意圖，法新社）《經濟學人》指出習近平的稀土武器化最終將適得其反。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年4月美中關稅戰火熱之際，中國國家主席習近平利用稀土作為武器，切斷中國的稀土出口，當時全球的生產商與政界人士迅速發出警訊。《經濟學人》指出，隨著美中關稅戰暫歇，稀土出口恢復，川普解除了部分輝達晶片的銷售管制，並延緩大幅提高進口關稅。乍看之下，中國將稀土作為武器似乎奏效，習近平也得到了他想要的效果，不過，從長遠來看，中國的稀土武器最終將「適得其反」，因為近年來中國實施的出口管制，讓各國意識到降低對中依賴、尋找替代方案的重要性。

《經濟學人》報導，習近平希望強化本土化供應鏈，避免中國在關鍵資源上受制於人，在美國禁止向中國出口先進晶片後，這一努力更加速推進。習近平也希望利用中國對供應鏈的掌控來對他國施壓，早在2020年，他就告訴官員，對中國的依賴可以對那些「人為切斷供應」的外國勢力形成「威懾」。

然而，對習近平來說，出口管制有其「副作用」。面對禁令，許多公司與企業家會尋找繞過短缺的方法。中國提供了全球90%的精煉稀土，但其在稀土的主導地位，並非來自對全球儲量的專有控制，也非精煉技術先進，而是來自效率、規模和便利性。中國越是將稀土（或其他大宗商品）用作武器，越會促使他國尋找「替代方案」，這將削弱其未來的影響力。

《經濟學人》指出，先來看看中國的控制本質，儘管名字叫稀土，但稀土其實並不罕見，中國擁有的儲量不到全球總量的一半。精煉過程雖然繁瑣且污染嚴重，但技術難度並不如先進晶片製造。因此，中國對稀土的掌控並不像西方對尖端晶片的掌控那麼強，也更容易被規避。

事實上，直到1980年代，美國曾是最大的稀土供應國。中國的主導地位來自於它更願意承受環境代價，再加上其龐大的規模，使稀土開採成本低廉，這一優勢逐步鞏固了其地位。

這幾年，中國試圖限制稀土流通的舉動，已促使其他國家尋找替代方案。2010年，中國漁船與日本巡邏船釣魚臺相撞事件，中國控制稀土出口限制的策略在此事初試啼聲後，日本投資稀土礦山並開始建立庫存；雖然仍從中國進口稀土，但依賴度已從90%降至60%。今年，美國五角大廈入股了加州的MP Materials礦業公司，蘋果也與其簽訂了合作協議。總計到2030年，預計將有22個新礦業項目投入運營。

熱門的「地緣經濟」理論指出，即便中國在稀土的主導地位略只被削弱一點，也可能對中國造成不成比例的打擊。從90%降到80%看似微小，但意味著替代供應來源的規模將翻倍，讓中國的客戶更多操作空間。

話雖如此，這種多元化仍可能需要數年時間。西方政府可以做些什麼來加快進程？他們當然有責任保障軍事供應鏈安全，也可以簡化採礦許可審批流程（在美國可能長達十年），並重新檢視環保規範，降低貿易壁壘，也能幫助其他國家模仿中國的規模。

然而，若政府試圖保護整個經濟免受短缺影響，將會適得其反。因為競爭對手面臨困境而出現的「創新」，將會使對手走在自己的前面。試想美國的晶片管制如何促使華為、DeepSeek等中國企業研發新技術，又或者2022年鈷短缺如何迅速緩解，部分原因是電動車製造商找到替代方案。

同樣地，西方的新創企業正努力回收稀土，並開發不使用稀土的磁鐵與電機製造方法。中國的限制會在生產過程中引發短期混亂，但長期替代方案確實存在。因此，中國越是使用稀土作為武器，其自身就越弱。歷史一次又一次顯示，企業精神與創意最終能克服對商品流通的控制。中國自身也曾在技術公司應對美國晶片出口管制時學到這一教訓，如今可能再次面臨同樣的挑戰。

