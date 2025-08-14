萬海1.31萬TEU新船交船 投入亞洲-南美西岸航線

萬海1.31萬TEU新船交船。（萬海提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕萬海航運今日在南韓三星重工巨濟船廠舉行「WAN HAI A20 臨春輪」命名典禮暨公益捐贈活動。萬海表示，「WAN HAI A20 臨春輪」是萬海航運自2021年起與南韓三星重工船廠，簽訂13艘1.31萬TEU級系列船舶最後一艘，該船交付後，預計投入萬海航運亞洲-南美西岸航線營運。

萬海指出，隨著1.31萬TEU系列船舶全面交付完畢，可進一步強化船隊運力及市場競爭力。展望未來，萬海說，預計2026至2030年間陸續接收30艘新造船，有助於提升自有船隊績效，拓展航線經營布局。

另外，為擴大遠洋市場佈局，萬海自2025年9月中旬起開闢遠東到東地中海直航航線（Far East Mediterranean Service I, FM1）。此航線將配置4300至5000 TEU船舶並提供服務。

今日交船典禮由萬海航運（日本）株式會社社長暨萬海航運（新加坡）有限公司董事陳致遠，與三星重工副董事長兼執行長崔成安共同主持，並邀請富邦集團董事長蔡明忠夫人陳藹玲擔任「WAN HAI A20 臨春輪」命名人，為新船獻上平安出航、豐盈滿載的圓滿祝福。

萬海說，此系列船舶全長335公尺，寬51公尺，最大吃水16公尺，採用新型主機及多項環保節能設計，有效降低碳排放並提升燃油效率，特別是系列中的最後三艘－WAN HAI A18、WAN HAI A19及WAN HAI A20，皆在船艏加裝導風罩，可減少貨櫃船的前方風阻，進一步降低燃油消耗。此外，這系列船舶皆取得「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，可利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及設備運作情形，有助於第一時間了解船舶的狀態，確保安全可靠的海上運輸服務。

