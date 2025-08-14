晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

萬海1.31萬TEU新船交船 投入亞洲-南美西岸航線

2025/08/14 17:11

萬海1.31萬TEU新船交船。（萬海提供）萬海1.31萬TEU新船交船。（萬海提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕萬海航運今日在南韓三星重工巨濟船廠舉行「WAN HAI A20 臨春輪」命名典禮暨公益捐贈活動。萬海表示，「WAN HAI A20 臨春輪」是萬海航運自2021年起與南韓三星重工船廠，簽訂13艘1.31萬TEU級系列船舶最後一艘，該船交付後，預計投入萬海航運亞洲-南美西岸航線營運。

萬海指出，隨著1.31萬TEU系列船舶全面交付完畢，可進一步強化船隊運力及市場競爭力。展望未來，萬海說，預計2026至2030年間陸續接收30艘新造船，有助於提升自有船隊績效，拓展航線經營布局。

另外，為擴大遠洋市場佈局，萬海自2025年9月中旬起開闢遠東到東地中海直航航線（Far East Mediterranean Service I, FM1）。此航線將配置4300至5000 TEU船舶並提供服務。

今日交船典禮由萬海航運（日本）株式會社社長暨萬海航運（新加坡）有限公司董事陳致遠，與三星重工副董事長兼執行長崔成安共同主持，並邀請富邦集團董事長蔡明忠夫人陳藹玲擔任「WAN HAI A20 臨春輪」命名人，為新船獻上平安出航、豐盈滿載的圓滿祝福。

萬海說，此系列船舶全長335公尺，寬51公尺，最大吃水16公尺，採用新型主機及多項環保節能設計，有效降低碳排放並提升燃油效率，特別是系列中的最後三艘－WAN HAI A18、WAN HAI A19及WAN HAI A20，皆在船艏加裝導風罩，可減少貨櫃船的前方風阻，進一步降低燃油消耗。此外，這系列船舶皆取得「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，可利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及設備運作情形，有助於第一時間了解船舶的狀態，確保安全可靠的海上運輸服務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財