財經 > 房產資訊

桃園航空城拆遷戶貸款卡關？ 央行：與事實不符

2025/08/14 17:06

近日有媒體報導指稱航空城拆遷戶面臨貸款卡關，央行今日澄清表示，上述説法未符事實。（資料照）近日有媒體報導指稱航空城拆遷戶面臨貸款卡關，央行今日澄清表示，上述説法未符事實。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕近日有媒體報導指稱航空城拆遷戶面臨貸款卡關，主因包括央行祭出信用管制措施，另稱央行將與財政部溝通協調等節，央行今日澄清表示，上述説法未符事實，央行表示，出席航空城相關會議時已表達桃園航空城拆遷戶符合3條件者不受央行信用管制限制，而財政部也已函請8家公股銀行配合國家政策依法核貸。

央行說，桃園航空城拆遷戶的貸款條件，是由銀行依據相關金融法規、金融實務及其授信內規（5C、5P原則），核實認定辦理。

央行實施選擇性信用管制措施，桃園航空城拆遷戶如符合以下情形者，貸款條件不會受到限制。

這三情況分別是：

1、借款人以獲配安置土地申辦重建貸款。

2、 借款人符合財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」條件者或屬名下無房無貸者，為新申辦購屋貸款（非高價住宅貸款）。

3、 依央行協處措施之借款人：包括借款人名下只有繼承取得房屋或房貸，或借款人已有房屋者，因有實質換屋自住需求，經與承貸金融機構切結約定相關事項後，屬於新申辦的第1戶或第2戶購屋貸款（非高價住宅貸款）。

央行表示，今年2月央行派員出席航空城相關會議時，以及後續回復桃園市政府等函文內容，均已明確表達上樹意見；並未表示要與財政部溝通協調。據央行了解，財政部也已函請8家公股銀行配合國家政策依法核貸。

