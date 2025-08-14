Com2uS Holdings攜手智冠 布局台港澳、鎖定東南亞

Com2uS Holdings攜手智冠，布局台港澳、鎖定東南亞商機。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯、實習記者林子云／台北報導〕韓國遊戲商Com2uS Holdings今（14）日宣布，將與智冠（5478）展開深度合作，推動旗下MMORPG《阿瑞斯：命運的選擇者》第四季於台港澳市場營運，並以此作為拓展東南亞市場的前哨站，搶攻亞太遊戲市場成長機會。

此次雙方合作內容包括導入智冠MyCard數位支付服務，並運用在地化營運與行銷資源，提升市場滲透率。Com2uS Holdings代表鄭哲浩表示，台港澳市場至關重要，期待這款遊戲成為長期經營的成功案例，並作為海外推廣的前哨站，未來在東南亞市場的拓展上，智冠將是首選合作夥伴。

智冠集團除提供支付系統外，也整合線上線下通路與推廣資源，涵蓋事前登錄、品牌異業合作與線下活動策劃等，藉此提升產品知名度與用戶活躍度；雙方預期，此模式未來可應用至更多海外市場，形成長線營運動能。

