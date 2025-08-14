晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

Com2uS Holdings攜手智冠 布局台港澳、鎖定東南亞

2025/08/14 13:30

Com2uS Holdings攜手智冠，布局台港澳、鎖定東南亞商機。（記者張慧雯攝）Com2uS Holdings攜手智冠，布局台港澳、鎖定東南亞商機。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯、實習記者林子云／台北報導〕韓國遊戲商Com2uS Holdings今（14）日宣布，將與智冠（5478）展開深度合作，推動旗下MMORPG《阿瑞斯：命運的選擇者》第四季於台港澳市場營運，並以此作為拓展東南亞市場的前哨站，搶攻亞太遊戲市場成長機會。

此次雙方合作內容包括導入智冠MyCard數位支付服務，並運用在地化營運與行銷資源，提升市場滲透率。Com2uS Holdings代表鄭哲浩表示，台港澳市場至關重要，期待這款遊戲成為長期經營的成功案例，並作為海外推廣的前哨站，未來在東南亞市場的拓展上，智冠將是首選合作夥伴。

智冠集團除提供支付系統外，也整合線上線下通路與推廣資源，涵蓋事前登錄、品牌異業合作與線下活動策劃等，藉此提升產品知名度與用戶活躍度；雙方預期，此模式未來可應用至更多海外市場，形成長線營運動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財