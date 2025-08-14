晴時多雲

台美關稅談判 立委籲將軍售納入討論

2025/08/14 12:22

立法院外交及國防委員會今日邀請行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣，報告因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形。（記者王藝菘攝）立法院外交及國防委員會今日邀請行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣，報告因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形。（記者王藝菘攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國對等關稅已上路，台灣目前適用20％暫時性稅率，台美目前已進行4次實體談判。經貿辦副總談判代表顏慧欣透露，我國與美方談判最高接觸層級有到美國貿易代表葛里爾與商務部長盧特尼克。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部長林佳龍（右）、行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣（左），報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」，並備質詢。（記者王藝菘攝）立法院外交及國防委員會今日邀請外交部長林佳龍（右）、行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣（左），報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」，並備質詢。（記者王藝菘攝）

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部部長、經濟部次長、財政部次長、農業部次長、行政院經貿談判辦公室副總談判代表，報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」，並備質詢。

顏慧欣說明，美國對認為可以處理貿易逆差、重建美國供應鏈、實現再工業化目標的議題，都會提出需求，經貿辦則希望去配合台灣本身的佈局，希望在對等關稅談判內，一併納入232相關議題，因為台灣目前對美貿易逆差九成以上為半導體產業，因此談判會涉及整體性台美供應鏈合作與投資佈局。

外交部長林佳龍說，美國總統川普很在乎投資美國，台灣是少數可以與美方在半導體、AI產業上結合為「台美聯合艦隊」的國家，且台灣現在幾乎是唯一，被降了暫時性關稅，但仍保持談判的國家，就等著川普最後綜合考慮。

國民黨立委賴士葆質詢關切，台美關稅談判中，我方派出行政院副院長鄭麗君，美方最高層級為何？顏慧欣指出，鄭麗君率領的談判團隊有見到美國貿易代表署代表葛里爾與商務部長盧特尼克。

此外，賴士葆也詢問，美國對台軍售是否有計入貿易額內，呼籲經貿辦向美方提議將軍售納入考慮。外交部次長陳明祺說明，經過軍售（FMS）管道不計入貿易額，但是商售有計入，據他了解，而美國對台直接軍售實際上大於商售。

顏慧欣表示，台美談判基本上比較沒有觸及軍售這一塊，主要在貿易議題上。

陳明祺則說，外交部有透過各種管道，與美方對口說清楚，我國對美軍事採購數額相當大，請美方在對我國經濟關係中，將軍售一併考慮進來。

