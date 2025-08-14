中國虧大了！飛機被俄羅斯扣押不還 租賃商虧損超慘

中國飛機租賃公司成為俄烏衝突最新受害者。示意圖。（歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕港媒報導，中國飛機租賃公司成為俄烏衝突最新受害者。1家中企透露，其3架飛機在俄羅斯被扣留，迄今尚未歸還，而因為虧損慘重，已申請並獲得2300萬美元（約新台幣6.8億元）的保險賠款。

《南華早報》報導，根據官方文件顯示，AVMAX已根據3份合約將飛機租賃給俄羅斯客戶。這些飛機是由加拿大航空製造商龐巴迪（Bombardier）的子公司德哈維蘭（de Havilland），開發的渦槳動力客機，並租賃給俄羅斯航空公司雅庫特航空（ Yakutia Airlines）和阿芙羅拉航空（Aurora JSC）。其中兩份合同已於去年到期。

但自2022年2月俄烏衝突爆發以來，AVMAX在西方制裁下多次試圖收回租賃的飛機，但俄羅斯航空業者均表示：「儘管正在進行談判和追回努力，但該公司仍未能成功收回受影響的飛機。」

AVMAX的情況並非個案。報導還指出，Airwork的6架波音757貨機，也曾在俄羅斯被扣留，但僅成功回收1架飛機，也同樣蒙受數億美元的損失。

根據公開文件顯示，包括中銀航空租賃和國銀金融租賃，自2022年以來，也因無法在俄羅斯收回部分飛機，而報告巨額損失，最終獲得了保險賠償。

但報導也披露，此類爭端並不僅限於航空領域。去年10月，莫斯科禁止一系列貨物經俄羅斯過境，新規影響了從中國出發的中歐班列，數千個透過這條龐大鐵路線，從中國運往歐洲、最終抵達俄羅斯的貨櫃。

