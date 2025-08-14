晴時多雲

存款低於千元直接結清歸零？兆豐銀：需符合「1大條件」

2025/08/14 11:54

兆豐銀行積極打詐，除了將未臨櫃提高數位帳戶權限的金融卡，提款額度降至每日等值新臺幣1萬元，更大修「存款開戶總約定書」（業者提供）兆豐銀行積極打詐，除了將未臨櫃提高數位帳戶權限的金融卡，提款額度降至每日等值新臺幣1萬元，更大修「存款開戶總約定書」（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕銀行為了防詐手段盡出，竟訂出「存款低於千元直接結清歸零」的規定？這訊息讓許多手頭不寬裕的民眾極度震驚。事實上，不是存款低於千元就直接結清歸零。公股龍頭兆豐銀表示，銀行存戶只有符合「帳戶有疑似不法或高風險狀況」此條件，才會啟動強制關戶，目的是要存戶「盡善良管理人的注意義務」。

為了積極打詐、阻詐，銀行多管齊下，公股龍頭兆豐銀行的動作相當積極，除了將未臨櫃提高數位帳戶權限的金融卡，提款額度降至每日等值新臺幣1萬元，更修訂「存款開戶總約定書」，授權銀行可直接有條件終止契約並強制關閉帳戶、結清銷戶。

歸納「存款開戶總約定書」第20條的規定，若帳戶有「疑似不法或高風險狀況」，包括帳戶被通報為警示帳戶、短時間內頻繁開戶或設定約定帳號，又提不出合理解釋；交易模式與存戶年齡、背景或日常習慣顯不相符；帳戶突然有異常交易（如久未使用後突然有大筆或密集交易），以及留存的聯絡資料無法查證或與其他警示戶相同。也就是銀行基於法令、風險評估或具體事證，合理懷疑此帳戶被用於洗錢、詐欺、資恐等不法用途。

在符合上述任一種可疑狀況的前提下，若帳戶存款餘額有只有等值新臺幣1000元（含）以下，銀行就可啟動強制關閉帳戶、結清銷戶。

至於該條款中，雖也訂有其他的銀行限制措施，包括若帳戶1年（含）以上沒有任何交易紀錄，銀行可以限制或暫停該帳戶的提款卡、網銀等自動化交易功能的暫停交易功能。兆豐銀行指出，該行原本就有「靜止戶」的規定，就是個人ID項下任一帳戶在1年內沒有交易紀錄，目前只要存戶進行任何交易，就可脫離靜止戶，毋需另行申請，但未來會增加哪些暫停交易功能的規定，因牽涉廣大存戶權益，仍在研議中。

