焦點股》安馳：匯損拖累Q2盈轉虧 連拉2根跌停

安馳第二季每股虧損達3.33元。圖為董事長李瑞西。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商安馳（3528）第2季因匯兌損失導致營運由盈轉虧，每股稅後虧損3.33元，衝擊今股價續重挫，拉出第2根跌停板，截至11點13分，跌停價為78.5元、下跌8.7元，創近1個多月以來新低，成交量逾3700張。

安馳第2季營業利益9592萬元，因匯損侵蝕獲利，毛利率為7.46%，營業利益率5.05%，分別較上季的14.09%、7.18%明顯下滑，營運由盈轉虧，稅後淨損2.22億元，每股稅後虧損3.33元；上半年營收36.24億元、年增40.88%，但受新台幣強勢升值影響，第2季虧損顯著，拖累上半年稅後淨損0.87億元，每股稅後虧損1.31元。

請繼續往下閱讀...

安馳7月營收7.43億元，月增7.12%、年增61,78%；1-7月營收43.67億元，年增44.04%。展望下半年，公司持續聚焦「AI + IoT + 5G」技術整合應用，也將審慎應對關稅政策與匯率波動的影響，力求逐季營運回溫。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法