房市買氣急凍 「零成交」成北台新案新常態

〔記者徐義平／台北報導〕「零成交」已成北台灣新案常態，根據新建案市調機構發布，7月追蹤新案每週平均看屋組數僅12.5組，成交組數更不到1組、僅0.7組，也就是1週賣不到1戶，其中不少新案單週看屋組數呈現個位數，成交則掛蛋，市調機構認為，此慘澹買氣堪比疫情階段。

根據住展雜誌最新發布，7月，北台灣新建案6項觀察分數呈現1升、1平以及4降，僅新成屋戶數上升，反觀預售屋推案量、成交組數、來客組數、待售建案數等分數下滑，而議價率則持平。

7月北台灣待售新案累積達1375個，相較6月新增40多個，尤其新北市、桃園市待售新案量增數量較多，買氣也去化不易。而且不少新案銷售時間拉長，甚至要年來計算，但又持續有新案加入供給端，導致新北市累積數百億的新案還沒賣掉。

新北市與桃園市 沒賣掉新案較多

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，7、8月新案市場青黃不接，緊接著928檔期即將到來，但建商推案卻興致缺缺，加上關稅疑雲不利資金冒險投資，冰凍三尺的房市買盤更加雪上加霜，因此，928檔期恐也難寄望過高，甚至已可預見全年推案量持續看衰。

